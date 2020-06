Znásilnil přes tři sta žen, včetně olympijských medailistek. Proč to procházelo?

Byl to obrázek, který se vpálil do kolektivního vědomí jedné generace a dodnes patří mezi jedny z nejsenzačnějších finišů sportovní historie. Olympijské finále, rok 1996. Po dekády dominující Rusky se do poslední chvíle přetahují s Američankami o zlatou medaili. Rozhodnout může posledním přeskokem Kerri Strugová. Při předchozím pokusu si ale těžce poranila kotník. Přesto se staví na start a rozebíhá se. Po dopadu dělá předpisovou pózu – a získává americkému týmu historicky první zlatou medaili v dějinách! V další vteřině se však hroutí v bolestech na žíněnku. Z ní ji odnáší lékař týmu Larry Nassar. „Mám tě, mám tě,“ zní z televizního záznamu jeho starostlivý hlas.