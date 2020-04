Univerzita vám nepatří, reagují na Zimovu Výzvu jedenácti lékaři a vědci. Vynechali své tituly

V ní upozorňují, že podepsaní lékaři jsou často odborníky „ve vzdálených oborech“ a o koronaviru, jeho šíření i imunitní reakci, kterou vyvolává, toho nevědí o moc víc než ostatní. Poukazují navíc na to, že vědeckých poznatků o viru zatím není tolik, aby na nich vědci mohli postavit takto přesvědčivá tvrzení. „To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor,“ píší autoři, mezi nimiž je například molekulární imunolog Václav Hořejší nebo děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo.

Spolu s dalšími kolegy považují za matoucí, pokud signatáři Výzvy jedenácti „k ovlivňování veřejného mínění využívají autoritu svých titulů či Karlovy univerzity“. A proto ve své oponentní výzvě akademické tituly vynechali.

Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér

Před několika dny se v médiích objevila „Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti“. Laik naslouchající skupině respektovaných lékařů ověnčených odbornými a akademickými tituly a zaštiťujících se jménem největší vzdělávací instituce v zemi musí nutně nabýt dojmu, že tito lidé jsou odborníky a mají v ruce vědecká fakta, ze kterých vychází jejich stanovisko.

Není tomu tak – ve skutečnosti jsou odborníky v často velmi vzdálených oborech a vědí o vlastnostech koronaviru, který vyvolal pandemii covid-19, jeho šíření a jím vyvolané imunitní reakci jen to, co si můžeme zjistit i my ostatní. A mnoho toho nyní ke zjišťování není – objektivních prokázaných dat je pomálu, na rozdíl od hojně se šířících spekulací. To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor.

Mají na něj nepochybně právo jako kdokoli z nás. Považujeme však za matoucí, pokud k ovlivňování veřejného mínění využívají autoritu svých titulů či Karlovy univerzity.

Podepsáni (v abecedním pořadí):

Ondřej Beran, infektolog

Ondřej Cinek, lékařský biolog

Eva Froňková, genetička

Michal Holub, infektolog

Václav Hořejší, imunolog

Ondřej Hrušák, imunolog

Aleksi Šedo, biochemik

Jan Trka, hematolog

Více zde.