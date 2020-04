„Aby se vláda vyhnula nařčení, že obchází Sněmovnu.“ Jak Vojtěch otočil ohledně nouzového stavu

Poslanecká sněmovna bude zítra hlasovat o žádosti kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) o další prodloužení nouzového stavu, tentokrát do 25. května. Minulý pátek se na tom usnesla vláda, a to jednomyslně.

„Můžu potvrdit, že se všichni shodujeme, když tu máme daný rozsudek, který je pravomocný, že v takovém případě musíme nouzový stav prodloužit nejméně do poslední vlny rozvolnění, aby opatření platila, jak jsme je nastavili,“ vysvětloval to tehdy ministr zdravotnictví Vojtěch na tiskové konferenci. Reagoval tak na čerstvé rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil čtyři opatření jeho resortu, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu byla nezákonná, protože o takových restrikcích by měla rozhodovat vláda a to svým usnesením právě podle krizového zákona.

Přitom nejen Babiš už v té době veřejně mluvil o tom, že prodlužování nouzového stavu již není potřeba. Černé na bílém to také stojí ve vyjádření ministerstva zdravotnictví z minulého týdne, které má Deník N k dispozici. Vojtěchův úřad dokument připravil pro chystané jednání vlády. V něm stojí, že