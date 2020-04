Notes: První obchody počítají zákazníky po kusech, Novotňák s ochrankou a smutný Lasica

První obchody se otevřely, ale zákazníků je tam zatím pomálu. Prodejny se proměnily, všechny mají dezinfekce, některé pouští jen určitý počet zákazníků, jiné uzavřely části, aby se vešly do limitu. Prošla je Bára Janáková a popsala v článku Zákazníci i prodejci se po týdnech půstu dočkali.

Na Letiště Václava Havla přicestoval začátkem dubna muž s ruským diplomatickým pasem. Po přistání nastoupil do připraveného auta, které ho odvezlo na ruskou ambasádu v pražské Bubenči. Právě kvůli němu dostal policejní ochranu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který se od té doby ukrývá na neznámém místě. Kromě něj policie hlídá i pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Česko varovalo Moskvu, že Hřibovi, Novotnému a Kolářovi se nesmí nic stát, zjistil Lukáš Prchal.

„Bylo to koncem března roku 2017, kdy policie zadržela mobil plný jmen. A pak už se z Čečenska začalo ozývat volání o pomoc. A ozývá se dodnes. Vraždění gayů v Čečensku nekončí,“ upozorňuje Petra Procházková v článku Vaše dítě je gay, zabijte ho. O hrůzném zacházení s lidmi menšinových sexuálních orientací mluví ruská zpravodajka i v podcastu Studio N s Filipem Titlbachem.

Slovenský herec Milan Lasica se kvůli koronaviru stáhl se svou ženou Magdou Vášáryovou do samoty na chalupě, kde čekají, až přejde nákaza. Lasica přiznává, že má z nemoci strach. Do skupiny nejohroženějších patří nejen kvůli věku, ale i kvůli zdravotním problémům, které ho trápí. Nejvíc ze všeho ho ale prý zraňuje, že přišel o kontakt se svým publikem. Potlesk je droga, o kterou jsem přišel, říká v rozhovoru Renaty Kalenské.

Ministr kultury Zaorálek zvolal „sláva!“, čímž uvedl své noční oznámení, že se od pondělí mohou otevřít knihkupectví a veřejné knihovny. Jenže knihovny tím řádně zaskočil. Nestíhají reagovat a na poslední chvíli shání ochranné prostředky pro čtenáře i zaměstnance, všímá si Eliška Černá v článku Nejdřív se na ně zapomnělo, teď mají otevřít už v pondělí.

Další boháč si chce prostřednictvím anglického fotbalového klubu koupit respekt a uznání civilizované západoevropské země. Tentokrát je to muž, který nařídil vraždu novináře Džamála Chášukdžího, a tedy obávaný korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán. Klubem je Newscastle a už teď se to nesetkalo s pozitivní odezvou, upozorňuje sportovní reportér David Janeczek Saúdský princ, který nařídil vraždu novináře, chce ovládnout klub z nejlepší ligy na světě.

Co vás čeká v zítřejším vydání Enka:

Premiér Babiš útočí na opozici. Ta přitom hlasuje s ním

Hřibovi, Novotnému a Kolářovi se nesmí nic stát, varovala česká vláda Rusko

Po nucené pauze se otevřely obchody s konfekcí, obuví nebo s knihami. Zákazníků je méně než obvykle

V Kadyrovově Čečensku zabíjejí bezpečnostní síly i vlastní rodiny lidi kvůli sexuální orientaci

Krátké filmy pro dlouhou chvíli: výběr od renomovaných tvůrců i mladých talentů

Paví tanec Viktora Orbána před EU: dva kroky vpřed a jeden zpět

Po smrti dcery jsem naletěla čarodějnicím, popisuje v rozhovoru Simona Vlková

Čeká nás léto, jaké jsme ještě nezažili: otevření hranic na tom zatím nic nemění

Ve Spojených státech také zesiluje obvinění Joea Bidena, hlavního politického protivníka Donalda Trumpa, z dávného sexuálního útoku na tehdejší asistentku jeho senátorské kanceláře. Kauzu ale provází mnoho zvláštností a americká média jí nevěnují zdaleka tolik prostoru jako těm předchozím. Popisujeme proč.

Co nás čeká, co všechno nevíme a jak se s tím srovnat, to si připomeňte v článku Jsme na tom dobře, ale nevíme proč od Petra Koubského, který to umí vysvětlit jako nikdo jiný.

Zaujalo nás jinde

Dneska padly dva nemilé rekordy. Počet zjištěných nakažených po celém světě už překročil hranici tří milionů. Plná třetina z nich je přitom v USA, kde zase padl první milion.

Možná i proto tamní prezident Donald Trump nevykročil do nového týdne zrovna nejradostněji, což se okamžitě projevilo i na jeho prvním pondělním tweetu hned po ránu. „Fake media jsou nepřátelé lidstva!“ zvolal prezident, který ještě minulý týden navrhoval, zda nezkusit podávat dezinfekční prostředky vnitřně třeba vpichováním. Twitter na něj reagoval rychle – založením hashtagu #FakePresident, který byl nejcitovanějším ve chvíli vzniku tohoto Notesu.