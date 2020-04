Mají jen powerpointové prezentace, data leží na hromadě a nikdo s nimi nic nedělá, říká ekonom vyhozený Prymulou za dveře

Daniel Münich je přední český ekonom, výkonný ředitel think-tanku IDEA při vysoké škole CERGE-EI. V koronavirové krizi se od počátku angažuje především při hledání matematických modelů epidemie. Znervózňuje ho, že své výpočty nemůže porovnávat s realitou. K údajům o ní se nedostane, přestože pracuje pro Ústřední krizový štáb.

Jak píšete na Facebooku, dnes se vám přihodila poměrně bizarní věc: náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula vás vyhodil z jednání takzvaného laboratorního týmu. Čím jste ho tak rozčilil?

Přišel, zeptal se, jestli jsem ten, kdo si myslí, že jsem, a když jsem mu to potvrdil, řekl mi, že mě tam nechce mít kvůli tomu, co říkám do médií. Když jsem namítl, že mě tam delegoval ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu, řekl mi, že ho to nezajímá… Na vysvětlenou, ekonomický poradní tým se zabývá ekonomickými scénáři, ale ty jsou samozřejmě závislé na scénářích epidemiologických. Proto se účastním těchto porad na ministerstvu zdravotnictví, zaměřených hlavně na testování a jeho vyhodnocování.

Dobře, ale co konkrétně vyvolalo tak silnou reakci? Co vytýkáte panu Prymulovi, krizovému štábu či vládní strategii?

Když to vezmu jedno po druhém v bodech, je to nedostupnost dat pro vědecké a analytické účely. Nemluvím teď o datech pro širokou veřejnost, ta tak obsažná být nemusí. Dále absence či nedostupnost analýz, kterými by měla disponovat vláda, Parlament, Ústřední krizový štáb a tak dále – a opravdu nevím, jestli jsou nedostupné, nebo vůbec neexistují. Já žádné neviděl, jen několik powerpointových prezentací. A myslím si, že se žádné nedělají.

Další celá velká agenda se týká testování. Dodnes neexistuje celostátní strategie, která by zaručila, že budeme testovat opravdu hodně. Mám tím na mysli PCR testy pro odhalení nákazy, ne rychlotesty na protilátky. Před měsícem jsem si myslel, že touhle dobou už budeme provádět kolem dvaceti tisíc testů denně a pořád to není ani deset tisíc (průměr za posledních 14 dní je 6223, pozn. red.).

A nejde jen o celkovou kapacitu, bylo by také potřeba vědět, jak se osoby k testování vybírají. Jestli je to bezprostřední medicínský důvod, došetřování vyléčených, anebo součást chytré karantény. Data z testování by se měla průběžně vytěžovat, tam se skrývá obrovský informační poklad pro řízení epidemie. Ale také pro veřejnost. Dnes nikdo neví, na základě čeho vláda rozhoduje, proč