Exkluzivní balíček ochranných roušek s výšivkou vlajky České republiky pro každého!

Exkluzivní TOP balíček 5 ks ručně vyráběných designových dvouvrstvých ochranných roušek ze 100% bavlny nejvyšší kvality a 1 litr dezinfekce k tomu. To je výbava, která má stále cenu zlata.

Roušky se dočasně staly povinnou výbavou pro každého jednoho z nás. Asi každý by rád dokázal, že je hrdý Čech, tak jako většina našich sportovců, umělců nebo politiků. Právě proto je tu speciální balíček pro každého správného Čecha.

Tento exkluzivní balíček z edice „Zvládneme to“, obsahuje ručně vyráběné designové dvouvrstvé ochranné roušky ze 100% bavlny nejvyšší kvality s luxusně vyšitým znakem České republiky (v balení 5 kusů se zapínáním na gumičky). Další varianty ochranných roušek na HezkáRouška.cz

Celkem tak získáte 5 exkluzivních roušek, které jsou dostupné pouze na HezkáRouška.cz a k tomu 1 litr dezinfekce na ruce i povrchy.

Všechny roušky jsou opakovatelně použitelné, můžete je prát v pračce a následně klidně i přežehlit. Jsou v univerzální velikosti a sednou každému.

Exkluzivní TOP balíček vyrobený na Slovensku si můžete koupit na stránce HezkáRouška.cz



POZOR! Z každého prodaného balíčku je 25,- Kč určeno na nákup roušek pro neziskové organizace (zejména nemocnice a zdravotnická zařízení), které nás požádají o naše roušky. Více o tom jak pomáháme, najdete na https://hezkarouska.cz/pomahame.

Pokud byste měli zájem pouze o jednu roušku z edice zvládneme to, samozřejmě i to je možné zakoupit a to přímo na této stránce .

Do pozornosti chceme dát i speciální dvouvrstvé roušky z antibakteriální bavlny s částicemi stříbra, které se svým účinkem vyrovná respirátoru FFP2.

Pokud byste si na roušku rádi umístili vlastní motiv, je tu pro Vás unikátní rouška s potiskem.

Pro ty, kteří hledají něco speciálního, nabízíme balíček 5 ks designových dvouvrstvých roušek ze 100% bavlny nejvyšší kvality.

Těšíme se, že si z naší bohaté nabídky vyberete produkt, který Vám nejvíce vyhovuje a jsme rádi, že Vám ho budeme moci do 48 hodin (platí u základních produktů) dodat.