Řízené promořování je naprostý nesmysl, kolegové zneužili jméno univerzity, odmítá Výzvu jedenácti imunolog Hořejší

Ti upozorňují, že rektor a další odborníci nemají v rukou taková vědecká fakta, aby o ně svá tvrzení mohli opřít. „Ve skutečnosti jsou odborníky v často velmi vzdálených oborech a vědí o vlastnostech koronaviru, který vyvolal pandemii covid-19, jeho šíření a jím vyvolané imunitní reakci jen to, co si můžeme zjistit i my ostatní,“ píší autoři prohlášení. „To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor,“ podotýkají vědci, mezi nimiž je například molekulární imunolog Václav Hořejší, který iniciativu vysvětluje v rozhovoru pro Deník N.

Proč jste se rozhodli kontrovat Výzvě jedenácti? Jak vaše prohlášení vzniklo?

Naše vyjádření připravoval hlavně děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo a lidé z 2. lékařské fakulty. Vadilo jim především, že výzva jedenácti lékařů Univerzity Karlovy vyvolává dojem, že je nějak spojena s prestiží univerzity. Že to snad vyjadřuje nějaké povšechné mínění lékařů Univerzity Karlovy: už jen to, že je titulovaná „lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti“. Myslíme si, že je to špatně a že je to zavádějící. A hlavně je to tak trochu zneužití mnohých titulů podepsaných a zvláště jména Univerzity Karlovy.

Samozřejmě že tito lidé, zrovna tak jako kdokoliv jiný, mají právo na vyjádření svého názoru, ať už je odborný, nebo trochu politicky zabarvený, ale nepřipadá nám férové, že se zaštiťují jménem Univerzity Karlovy.

Takže i proto jste ve svém oponentním vyjádření neuvedli své akademické tituly?

Přesně tak.

Nevědí přitom vědci a lékaři, byť jsou z jiných oborů, o koronaviru víc než my ostatní nebo třeba politici? Není tedy jejich slovo ve veřejném prostoru podstatné?

Jak říkáme v našem stanovisku, těch jedenáct podepsaných toho ví zrovna tak málo, jako toho víme například my nebo kdokoli jiný ve světě. Ten virus a ta nemoc jsou totiž doposud velmi málo prozkoumané. A to ještě my všichni, kteří jsme podepsali to stanovisko, jsme imunologové nebo pracujeme v blízkých oborech. Právě imunologie a epidemiologie mají k této tematice nejblíže. Vyjádření, která předkládají signatáři výzvy, mi připadají nepřijatelně kategorická – jako kdyby věděli, jak to všechno je a jaké z toho vyplývají důsledky.

Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti (21. 4. 2020) Podepsáni (v abecedním pořadí): doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

MUDr. Jaroslav Svoboda

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér (26. 4. 2020) Podepsáni (v abecedním pořadí): Ondřej Beran, infektolog

Ondřej Cinek, lékařský biolog

Eva Froňková, genetička

Michal Holub, infektolog

Václav Hořejší, imunolog

Ondřej Hrušák, imunolog

Aleksi Šedo, biochemik

Jan Trka, hematolog

Přeci jen jsou to lékaři a upozorňují na to, že lidé zanedbávají prevenci nebo jiné úkony. To není pádný argument?

Samozřejmě řada argumentů, které uvádějí, platí. Nám ale opravdu vadí to, že výzva se tváří, jako kdyby to bylo stanovisko Univerzity Karlovy nebo většiny lékařů této univerzity. Co jste zmínila, je pravda a každý to ví. Na druhou stranu první věc, o kterou se ministerstvo zdravotnictví při uvolňování opatření postaralo, bylo zrušení nouzových opatření ve zdravotnictví a návrat k normálu. Případů nakažených lidí je poměrně málo a ukazuje se, že nouzová opatření v nemocnicích, která byla zaměřena na případné zvládnutí krize vyvolané velkým počtem onemocnění, již nejsou potřeba. Trochu se mi tedy zdá, že se signatáři výzvy v některých bodech vlamují do otevřených dveří.

Ve svém vyjádření píšete, že Výzva jedenácti by se měla brát spíš jako politický názor. Proč to tak vnímáte?

Vyjádřím svoji domněnku: říká se, že rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima má ambice