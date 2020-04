Trenéři kvůli rouškám ruší cvičení, bojí se, že by klienti riskovali zdraví. Jiní je „vyhnali“ na vzduch

Krátce po sedmé ranní je na recepci v pražském fitness centru už fronta. Zájemci o trénink stojí v dvoumetrových rozestupech před pultíkem, kde se lekce platí. Všichni čekají na takzvaný hardcore kruhový trénink. Všichni cvičenci přišli již ve sportovním oblečení a s ručníky, protože šatny jsou uzavřené.

Ve velkém sále jsou již na značkách připravené cvičební pomůcky. I mezi značkami jsou dvoumetrové rozestupy.

Hned na začátku trenér oznámí, že dnes to nebude „hardcore“, protože s rouškami by to většina z přítomných neudýchala. Trénink proto značně upravil. Místo klasického rozběhání na začátku se cvičí jen dynamický strečink. I obyčejné protahování ale dává lidem zabrat a po chvíli ani roušky nedokážou zcela zakrýt červenající se obličeje.

Pak následují kliky, dřepy s činkou, výpady se závažím, zkracovačky a dalších šest víceméně posilovacích cviků. Na „hopsání“ dojde až na konci série. Při něm se má rychle vystupovat na schůdek čili na step. Stačí minuta rychlejšího pohybu a pomalu mi začne docházet dech. Během pauzy se pak většina cvičenců nahrne k otevřeným oknům a snaží se nadýchat čerstvého vzduchu. Pod rouškami také usrkávají tekutiny.

Deset cviků se opakuje ve čtyřech sériích. Během cvičení máme všichni poctivě na obličeji roušku nebo běžecký nákrčník zvaný tunel, a to i ve chvíli, kdy z nás lije. I