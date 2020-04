Sexuální obvinění Joea Bidena a proč mu americká média váhají uvěřit

Joe Biden nikdy nebyl člověkem, který by si od druhých udržoval odstup. Je zvyklý objímat kolem ramen, poplácat po zádech, pohladit po hlavě. Před rokem se ukázalo, že jeho přibližování se je některým ženám nepříjemné, obzvlášť pokud jde o kolegyně a podřízené.

Hned několik žen vypovědělo, že se dotýkal jejich ramenou, objímal je, čichal si k jejich vlasům, aniž by to bylo vítané nebo žádané. Jedna z nich, demokratická politička Lucy Floresová, vystoupila veřejně.

Politik se vloni na konci května skutečně omluvil a řekl, že si dá na své chování pozor. Poté si několikrát ze svého častého sahání na jiné lidi udělal legraci, což se některých žen dotklo.

Mezi ženami, které Bidena z nevyžádaného osahávání obvinily, byla i bývalá asistentka Bidenovy senátorské kanceláře Tara Readová, která pro Bidena pracovala od prosince 1992 do srpna 1993. Před rokem vyprávěla deníku New York Times, že na ni Biden nevyžádaně sahal, komentoval její vzhled a zval ji na koktejlovou party. Agentuře Associated Press (AP) ve stejné době popsala, že ji hladil po vlasech a masíroval ramena i krk.

Readová ale teď přišla s novým, mnohem závažnějším obviněním, o kterém se ve svých loňských výpovědích nezmínila. Prozradila jej až v