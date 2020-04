Zákazníci i prodejci se po týdnech půstu dočkali, některé obchody řeší nařízení šalamounsky

Při vstupu do knihkupectví Academia zákazníka na první pohled zaujme stoleček s dezinfekcí, která je k němu přivázaná. Jak říká jedna z prodavaček, důvodem není špatná zkušenost, ale pouze prevence. Kdokoli by chtěl sáhnout na knihy, musí se nejprve vydezinfikovat. Zákazníkům to ale nevadí, většina hned poslušně přijde ke stolečku a nastříká si dezinfekci na ruce.

V obchodě jich je zatím jen pár. Jedním z nich je Miroslav, který zamířil k regálům s knihami a s úsměvem si je prohlíží. Karanténa mu prý nevadí, protože v ní žije celý život. „Sedím doma a čtu si. Vycházím jenom