Děláte všechno proti občanům, obvinil Babiš opozici. Ta přitom v krizi často hlasuje s vládou

Premiér Babiš po svém umírněnějším období, kdy apeloval na jednotu a soustředění se na společný cíl, v pátek na tiskové konferenci napadl opoziční strany a také Senát. Vyčetl jim, že zatímco na začátku nouzového stavu vládu nekritizovaly, nyní otočily.

„Senát a opozice dělají všechno proti občanům. Zbouraly projekt digitalizace daní, Moje daně – dvě minuty vyplnění daňového přiznání. A ještě se s tím chlubily a ještě tleskaly. Vlastně oni občanům nedovolí udělat komfortnější život. Aby nemuseli někam chodit. Tak to je naše opozice. Tak s nimi se máme bavit,“ řekl na tiskové konferenci premiér Babiš.

„Na začátku jste měli všichni strach. To jste nás nekritizovali, to jste mlčeli chvilku. I opozice byla zalezlá. Všichni jsme se báli, jestli to nebude jako v Itálii, jestli tady nebudou tisíce mrtvých. No a my jsme to zvládli a teď je to fajn a teď jsme kritizováni a já nevím, co nám teda vyčítáte,“ dodal premiér také na adresu opozice i médií.

Při pohledu na data z Poslanecké sněmovny od začátku nouzového stavu se ukazuje, že opozice naopak vládní opatření často podpořila. Poslanci v tomto období hlasovali o přijetí 30 zákonů. Jednalo se o různou legislativu, která reagovala na šíření koronaviru. Rozšířilo se například ošetřovné, Sněmovna kývla na vytvoření záručních programů, schválila kompenzační bonus a řadu dalších nástrojů. A to i hlasy opozičních stran.

Z celkem 30 zmíněných návrhů zákonů, které Sněmovnou prošly, opozice zvedla s vládou ruku ve