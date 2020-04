NEZHASÍNAT! Jak řešit dopady pandemie v mezích zákona a transparentně?

Vláda by neměla dopady pandemie koronaviru a restart české ekonomiky řešit pod zhasnutým světlem. Rekonstrukce státu proto spouští projekt NEZHASÍNAT!. Právníci, ekonomové a experti na veřejnou správu nabídnou politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a stimulovat ekonomiku efektivně a transparentně.

Rekonstrukce státu dává politikům v projektu NEZHASÍNAT! sadu doporučení, jak zachovat právní stát a transparentní rozdělování veřejných peněz a nákupy státu v souvislosti s pandemií. „Navrhujeme konkrétní kroky, jak bojovat s koronavirem bez právních přešlapů, v mezích ústavy a transparentně. Krizový stav se nesmí stát krizí právního státu a krizí důvěry občanů ve stát,” říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a zakladatel Rekonstrukce státu. Všichni experti se přitom shodují na několika základních principech:

Nouzový stav má sloužit pouze k překlenutí krizové situace a nikoliv k dlouhodobému řešení důsledků pandemie.

Nouzový stav neznamená „vypnutí práva” a neomezené zásahy do základních práv a svobod.

Veškeré rozdělování veřejných peněz poškozeným musí nehledě na potřebu rychlých kroků probíhat za férových, srozumitelných a jednoduchých podmínek.

Všechny nákupy státu musí i v současném krizovém stavu naplňovat základní prvky transparentnosti a hospodárnosti.

Doporučení č. 1: Stát může nakupovat rychle i bez nouzového stavu

Experti Rekonstrukce státu zdůrazňují, že potřeba rychlých nákupů zdravotnického materiálu se nesmí stát záminkou pro prodloužení nouzového stavu. Nakupovat rychle je možné také mimo nouzový stav v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. „Přímé zadávání z důvodu krajní naléhavosti sice není ideální, ale dodržuje alespoň základní zásady transparentnosti. Také se při něm kontroluje majetková struktura dodavatele, což by zamezilo stávajícím excesům Ministerstva zdravotnictví,” zdůrazňuje Jiří Skuhrovec, předseda think tanku EconLab.

Odborníci Rekonstrukce státu současně připomínají, že stát musí i během nouzového stavu postupovat maximálně transparentně. Nouzový stav trvá déle než měsíc, a vláda již mohla začít s řádným zadávacím řízením u velkých nákupů ochranných pomůcek.

Doporučení č. 2: Politici by měli promyslet právní alternativy k nouzovému stavu

Koronavirus tu s námi zřejmě bude ještě dlouho, pravděpodobně až do objevení účinné vakcíny. Budeme do té dobyžít v nouzovém stavu, který významně zasahuje do našich práv a svobod? Nebo budeme nouzový stav spouštět a odvolávat podle vývoje epidemie? Experti projektu NEZHASÍNAT! a oslovení ústavní právníci se shodují, že existuje i jiná cesta.

Pokud vládě „běžné zákony” k účinnému postupu nestačí, měla by místo opakovaného prodlužování nouzového stavu navrhnout legislativní řešení na míru, například speciální krizový zákon. „Speciální krizový zákon by měl na jedné straně ponechat vládě možnost účinně a operativně bojovat se zdravotními hrozbami, na druhé straně však musí jasně omezit zásahy do práv občanů na zcela nezbytné minimum,” vysvětluje vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Vláda by podle expertů Rekonstrukce státu měla představit výhled plánovaných opatření pro zvládnutí epidemie na další měsíce Parlamentu i veřejnosti a precizně zdůvodnit jejich potřebnost. Měla by také vyhodnotit, zda k zajištění nezbytných opatření postačí standardní zákony či ne. Rozhodně je však zásadní, aby se opatření opírala o jasný právní rámec a aby politici neohýbali platné zákony pro zavádění přísnějších opatření. Sledujte s námi další doporučení expertů projektu NEZHASÍNAT! na www.rekonstrukcestatu.cz.

Vláda by podle expertů měla promyslet, která opatření proti šíření viru potřebuje realizovat v příštích měsících, a jestli k nim dávají dostatečný právní rámec „běžné“ zákony. Pokud ne, měla by co nejdříve navrhnout speciální krizový zákon. Zdroj: Rekonstrukce státu.