Saúdský princ, který nařídil vraždu novináře, chce ovládnout klub z nejlepší ligy na světě

Mapa evropských velkoklubů se v minulé dekádě změnila i díky nástupu movitých majitelů z arabského poloostrova. Za vzestupem Paříže stojí společnost Qatar Investment Authority, většinový podíl Manchesteru City drží katarský šejk Mansúr. Oba kluby se díky petrodolarům zařadily mezi nejužší evropskou špičku, která každoročně usiluje o vítězství v Lize mistrů.

Do pelotonu by se vedle Realu Madrid, Barcelony, Juventusu Turín nebo Bayernu Mnichov už co nevidět mohl zařadit anglický Newcastle. O klub, který vznikl na konci 19. století, se totiž zajímá korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán, který by rád prostřednictvím veřejného investičního fondu své země koupil čtyři pětiny Newcastle United FC od současného majitele Mika Ashleyho.

Podle britského Guardianu bin Salmán zaplatí za majoritní podíl více než