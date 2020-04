Jak lze cestovat teď a co čekat o prázdninách: plná česká letoviska, testy za tisíce a Chorvatsko

S blížícími se prázdninami vyvstává otázka, jak budou letos vypadat měsíce, kdy se Češi pokusí odpočinout si mimo domov od stresu a únavy z práce i dlouhé karantény. Kam půjde jet a kam ne, nejde odhadnout příliš snadno: politická rozhodnutí vycházející z epidemiologické situace jsou všechno, jen ne předvídatelná.

Ministerstvo zahraničních věcí v sobotu nově spustilo rozcestník na weby jednotlivých ambasád, kde chce udržovat aktualizované informace o cestování do jednotlivých zemí – jak co do opatření v daném státu, tak ohledně ideální cesty do něj.

Pokud ve vývoji koronavirové epidemie nenastanou nečekané zlomy, základní obrysy prázdnin už načrtnout lze. Zdá se totiž, že první vlnu nákazy má Evropa za sebou a přírůstky portu nemocných se daří omezovat. Vycházet lze i z dat, jak Češi tráví dovolené, která sbírá Český statistický úřad.

Otevřely se hranice. Ale…

Vládou ve čtvrtek zrušený zákaz cest Čechů do zahraničí má z pohledu dovolených jeden podstatný zádrhel: evropské státy fakticky nepřijímají cizince, pokud nejde například o cesty za prací, za rodinou či na léčení.

Volněji to na první pohled vypadá na hranicích do