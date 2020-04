Notes: Uvolňovací losovačka z klobouku kouzelníka Pokustona. A tisíce zachráněných mrtvých

Tento Notes si tak už dnes může společně předčítat skupina až deseti lidí na jednom místě. Ale co tahle rychlá uvolnění přinesou, uvidíme do čtrnácti dnů. Můžeme jen doufat, že to nebude velký průšvih… Provést čtenáře zřejmě rychlokvašenými plány pro další (nejistou) budoucnost se snaží Bára Janáková a Honza Tvrdoň.

A jak zjistila Adéla Skoupá, vláda se o rozvolňování karanténních opatření ani neporadila s celým týmem „svých“ epidemiologů. „Chtěli jsme za stávající situace také urychlovat, ale ne až takto moc,“ říká šéf odborného týmu Karanténa Rastislav Maďar a má s postupem kabinetu „osobně problém“.

Ministerstvo zdravotnictví mezitím vydalo k uvolněním, která vstoupí v platnost od 27. dubna, další podrobnosti. V posilovně se nevysprchujete, oblečení si v prodejně nevyzkoušíte a knihy neprolistujete.

Soudnička

Proč jen bylo nutné tak závažná rozhodnutí prezentovat překotně ve stejný den, kdy Městský soud zrušil předchozí nařízení ministerstva zdravotnictví? Náhoda? Nemyslím si.

Soud přitom velmi srozumitelně uvedl, že dává vládě čas na nápravu. K včerejšímu rozsudku se vrací v analýze provozní ředitelka Deníku N a zároveň zkušená právnička Eva Romancovová s kolegou Honzou Tvrdoněm. Soud vládě vzkazuje zhruba toto: Udělali jste žádoucí opatření, ale nesprávně. Chaoticky a nezákonně. Základní práva nesmí omezovat jeden ministr, ale celá vláda. Napravte to.

A tak vystoupil jeden ministr a pár těch opatření radši rovnou zrušil. Nejspíš bez vědomí expertů. Pic pic bum.

U soudu ještě zůstaneme. Jak zjistili Lukáš Prchal a Jakub Zelenka, vládu u něj zastupovala advokátní kancelář jistého Karla Muzikáře. A pozor: své služby státu u prohraného soudu firma poskytla zdarma. Byla to prý čest. Hezký dárek. Ale něco vám na té velkorysosti nehraje? A možná vám na tom nehraje ani jméno Muzikář, že? Tento právník figuroval v kauze Nagyová, taky jako „dárce“. Podle policie od něj někdejší šéfka kabinetu a milenka Petra Nečase měla dostat šperky a svršky za stovky tisíc korun. A ne každý dárek je zdarma.

Druhým dnem pokračuje testování, které má ukázat „promořenost“ Česka. Testování dál probíhá v Praze, v Brně, Olomouci, Litoměřicích a Litovli, součástí jsou i reprezentativní vzorky populace.

Pro svůj text si Petr Koubský tentokrát zvolil pro něj nezvyklou formu. A sice ich-formu. Důvody pro volbu první osoby se v článku prolínají a snoubí s tím, co chce sdělit. Je to čtení o pochybách, nejistotě, neuchopitelnosti, nepopsatelnosti i marnosti. A o tom, že ani na čísla není spoleh. Ale právě s tím vším bychom se měli učit žít, o moc lepší to nebude, píše Petr. Naším bližním teď je a nejspíš ještě dlouho bude Nejistota. Ale když si to připustíme, bude to lepší než se tomu vzpírat. Nastává fáze přijetí. Přijetí Nejistoty.

Jen jedno je jisté, tedy že jisté není téměř nic. A poznat informaci od dezinformace, odlišit důvěryhodné zdroje od těch zrádných není snadné. Osobně mám teď jednu pomůcku (i tu však předkládám s jistou mírou nejistoty): Pokud mluvčí vyjadřuje spolu se svým sdělením i pochybnosti o skutečném stavu věcí, je pro mě nyní důvěryhodnějším zdrojem než ten, kdo své „pravdy“ pronáší s jistotou kulometu. Úplně stačí, že jsme pod kulometnou palbou těch, pro které je manipulace a šíření fake news denním chlebem. Jejich osvědčenou taktiku přibližuje expert Jakub Kalenský.

A zase ty respirátory. Resort Adama Vojtěcha hájil nákupy ochranných pomůcek od podezřelých firem tím, že v počátcích pandemie musel jednat rychle. Eliška Hradilková a Prokop Vodrážka ale zjistili, že objednávky vesele pokračují i nyní, kdy akutní potřeba odezněla.

Kontext

Zkuste si o víkendu udělat čas na Kontext. Naše páteční příloha nabízí několik pozoruhodných textů, třeba esej sociologa a filozofa Filipa Vostala. „Současná situace už nepotřebuje více epidemiologických modelů, ale nabádá ke zkoumání hlubších problémů sociologického a filozofického charakteru. Například: co mám dělat, když mám buď spoustu času, žádný čas, nebo jsem stále něčím přerušovaný…“

… třeba neodbytnými dotazy a požadavky dětí, což důvěrně zná i autorka tohoto Notesu.

Zahraničí

A předáváme slovo Ivanu Kytkovi do Velké Británie. Situace se stabilizuje, vláda mluví o poblikávajícím světýlku na konci tunelu. Možná chce svým optimismem trochu přebít hořkost z předchozích selhání. A zásobování ochrannými prostředky leckde pořád hapruje, píše Ivan Kytka. Někde prý dokonce pouští ochranné obleky do druhého kola.

Jak jsou na tom ve Švédsku, v Estonsku, na Islandu, v Dánsku, Norsku a ve Finsku? “Švédsko má nejvíc pacientů na JIP i nejvyšší úmrtnost, naději budí Island,“ shrnuje v titulku svého textu Magdalena Slezáková. Zastavuje se nad grafy finského epidemiologa Markku Peltonena.

A dobrá zpráva z Německa. V Sasku a Bavorsku je bezpečněji. Tedy ne z pohledu koronaviru, ale tak trochu díky němu. Podle úřadů zde totiž klesla kriminalita, a to i díky zavřeným hranicím s Českem, píše německý zpravodaj Pavel Polák. „V současnosti je těžké převážet lup přes hranice,“ cituje Pavel policistku Kirstin Ilgaovou.

A mezitím v USA aneb Borec na konec:

Tohle, prosím, fakt nezkoušejte. Vpichovat si cokoliv (bez řádné lékařské indikace) do žil, ať už je to špinavá droga, nebo čisticí prostředek, ohrožuje vaše zdraví i život.

To v Česku jsme ještě dál. „Zachránili jsme tisíce mrtvých,“ prohlásil Andrej Babiš.

Za celou redakci přeji pěkný (lehce uvolněný) víkend. Roušky na ústa a rozum do hrsti.