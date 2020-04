Návrat dětí do škol: místo starších učitelů vychovatelky, obědy od deseti do dvou a o přestávkách jen na WC

Školy se pro mladší děti otevřou zřejmě už za měsíc. Rodiče by jim měli co nejdříve oznámit, zda jejich děti do výuky nastoupí. Rozhodování je ale těžké, protože řada věcí zatím není jasná. Například to, zda děti budou moci ve škole zůstat i odpoledne, aby rodiče mohli jít do práce. Není také jasné, jestli bude v novém systému dost učitelů a jak školy zvládnou vydávat stovkám žáků obědy. Deník N shrnuje problematická místa návratu dětí do škol.