Aférami obtěžkaný Hašek. Volebního výprasku má ČSSD ušetřit Zemanův přítel, který jedenáctkrát zalhal

Sociální demokracie půjde do podzimního krajského klání s volebním manažerem Michalem Haškem. Bývalý poslanec a hejtman Jihomoravského kraje má přitom za sebou řadu skandálů, včetně lánského puče, kterým chtěl za pomoci prezidenta Miloše Zemana sesadit tehdejšího předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Přesto má stále ve straně vliv. Připravili jsme důkladné ohlédnutí za Haškovou minulostí.

Jmenování stranického manažera pro krajské a senátní volby je většinou technická záležitost, která nebudí větší emoce. Pokud tím volebním manažerem ovšem není Michal Hašek. Bývalý jihomoravský hejtman a exposlanec ČSSD má pověst kontroverzního politika. I přes mnoho afér, které jeho kariéru doprovázejí, se dokázal ve straně udržet. Jeho schopnosti totiž sociální demokraté potřebují.

„Pro ČSSD bude obtížné udělat dobrý výsledek, nemá co ztratit. Těžko by se s tím potýkal jakýkoliv volební manažer. Michal Hašek je člověk, který postupuje racionálně. Není vizionář, nevymýšlí programy, ale ví, jak funguje vnitrostranická politika, a je velmi praktický. To je velmi silná deviza,“ myslí si politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie, který má k sociální demokracii blízko.

Podle něj předseda strany Jan Hamáček prosadil Haška kvůli jeho dovednostem. Bývalý hejtman platí za inteligentního, extrémně pracovitého a ambiciózního muže, který se dokáže uplatnit v různých situacích a politických sestavách. Pragmatický a ctižádostivý vyjednavač mnohokrát prokázal, že si umí prosadit, co chce a s kým chce. A je mu jedno, jestli k tomu použije nátlak, intriky, peníze z veřejných rozpočtů nebo svoji osobní autoritu. Vždy promýšlí několik tahů dopředu.

„Hamáček sází na to, že kdo jiný by se měl pokusit udělat něco s volebním výsledkem strany než člověk, který kdysi řídil Jihomoravský kraj podobně jako dnes Andrej Babiš celou zemi. Hašek umí marketing, obracet se na klíčové skupiny podporovatelů, a to přesto, že má na svém kontě mnoho politických kauz,“ je přesvědčený Jelínek.

Chtěl být kombajnérem, stal se poslancem

Nyní čtyřiačtyřicetiletý Hašek se do politiky zapojil hned po vystudování brněnské právnické fakulty na konci 90. let. V roce 1998 vstoupil do ČSSD a krátce na to se stal tajemníkem poslaneckého klubu, asistentem tehdejšího vlivného poslance Zdeňka Koudelky a zasedl i v krajském zastupitelstvu, kde je doteď. Velmi rychle začal stoupat po vnitrostranickém žebříčku.

„Od začátku byl výrazný regionální politik. Když se podíváte, s kým a jak je ochoten vládnout, není člověkem, který by představoval moderní sociálně-liberální proud sociální demokracie, jenž charakterizuje tyto strany v Německu nebo Rakousku. Spíš je symbolem sociální demokracie před osmi deseti a více lety. Ve straně se ocitnul v podstatě náhodou, když nestihl v 90. letech vstoupit do ODS,“ myslí si s nadsázkou Michal Pink, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Hašek totiž patří do silné generace absolventů brněnské právnické fakulty z konce 90. let, z nichž mnozí léta tvořili špičky vládnoucí ODS a ČSSD a dali podobu dnešnímu Česku. Všichni se velmi dobře znají právě ze studentských let, takže nemají problém spolupracovat a dohodnout se. V politických kuloárech dodnes koluje vtip, že