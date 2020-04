Vláda Andreje Babiše se na svém dnešním jednání rozhodla zmírnit některá zavedená opatření. Uvolnila zákaz pohybu, urychlila i otevírání obchodů. Vypořádat se musela také s rozsudkem soudu, který zrušil některá nařízení ministerstva zdravotnictví. V reakci na něj se vláda rozhodla prodloužit nouzový stav do 25. května a zítra o to požádá Sněmovnu.

Lidé se mohou scházet a vycestovat do zahraničí. Vláda uvolnila některé zákazy a chce prodloužit nouzový stav

Kabinet se na dnešním jednání vypořádal s rozhodnutím Městského soudu v Praze. Ten zrušil čtyři mimořádná nařízení ministerstva zdravotnictví, která se týkala volného pohybu osob a zákazu prodeje v maloobchodě.

Vláda v reakci na tento krok překlopila zrušená opatření do režimu krizového zákona, čímž vyhoví nálezu soudu. V této souvislosti požádá kabinet již zítra Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se vláda shodla na tomto kroku, formálně by o něm měla rozhodnout zítra.

„Neumím si představit, že proti