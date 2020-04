Přišel čas na novou upřímnost u koronaviru. Jsme v pohodě, nevíme ale proč. Musíme se chovat podle toho

Po čtyřech měsících koronavirové krize je situace na celém světě stále nejasná. Dílčích znalostí je mnoho, ale neskládají se v celistvý obrázek. Je především na autoritách, aby to otevřeně přiznaly. Je na nás, abychom to akceptovali. Obojí je těžké.

To, co následuje, je z větší části standardní analytický text, ale v některých místech – nebude problém je poznat – dám trochu prostoru vlastním názorům, úvahám a pochybnostem. Proto píšu výjimečně v první osobě. Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to je dobrý nápad. Budu však mluvit o nejistotě a neurčitosti, což je samo o sobě ryze subjektivní téma: hranici mezi pochybnostmi a jistotou má každý z nás nastavenu jinak a