Notes: Bortí se iluze, že vláda dělá vše dobře. Amerika hledá své hrdiny. A řeč přijde i na slony

Vláda snad nikdy od vypuknutí koronavirové epidemie nebyla nucena jednat tak rychle, aby dala věci do pořádku. Může si za to ale tak trochu sama. Za čtyři dny (včetně víkendu) musí vyhovět námitkám Městského soudu v Praze a přepracovat čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu byla totiž omezení vyhlášena nelegálně.

Soud dal za pravdu expertovi přes zdravotní právo Ondřeji Dostálovi. „Je zapotřebí, aby vláda nějaká opatření vydala. Nebude to ale jako teď, kdy vláda lidem zničí živnost a oni si mohou jít stěžovat do lampárny,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník N.

Premiér Andrej Babiš podle svých slov v rozhovoru pro iDnes rozhodnutí soudu respektuje, ale označil ho za absurdní. Není divu: bourá totiž pečlivě budované PR, že je u nás vše tak, jak má být, a můžeme být zbytku světa příkladem. Méně stoicky se ale k celé věci postavil hradní mluvčí Ovčáček. Ten od zveřejnění pravomocného rozsudku publikoval (mimo tradičních citací papeže Františka) šest tweetů, kde rozhodnutí kritizuje. Podle prezidenta pak na sebe soud „bere veškerou odpovědnost za dopady na životy, zdraví či hospodářství České republiky“. Ale to, že má Hrad problémy s respektováním rozhodnutí svobodné justice, není koneckonců nová věc.

Co má teď ale vláda reálně dělat? Podle oslovených právníků má jen dvě možnosti: Může do pondělí zrušit nařízení ministra a vyhlásit je jako rozhodnutí vlády podle krizového zákona, nebo nezasáhnout vůbec. Co která volba obnáší, rozebírají experti v článku Jana Tvrdoně a Lukáše Prchala.

V Česku se dnes rozběhla studie, která má zodpovědět, kolik lidí v republice se s koronavirem skutečně setkalo a vytvořilo si protilátky. Do 15 minut po otevření testovacích stanů byly ale fronty tak dlouhé, že v nich už nemělo cenu stát, a úřady vyzvaly k tomu, ať lidé přijdou příště. Pokud to tak půjde dál, myslím, že se promoříme celkem rychle. Testování jsme si i sami vyzkoušeli. Jak probíhá, popsala v podcastu Adéla Skoupá.

V udržování odstupů by třeba pomohly speciální semafory, které se v Itálii nově objevují u veřejných záchodů. Červená, oranžová, zelená – a mísa je volná.

Hrdina za pultem

Na palčivý problém, který pandemii doprovází, upozornil kolega Kirill Ščeblykin. Miliony Američanů zažívají prudký propad příjmů kvůli škodám, které na hospodářství páchá nákaza covid-19. Naopak poskytovatelé základních služeb jsou těmi, kteří jsou potřeba dřív než kdy dříve.

Na zaměstnání, na která často společnost (nespravedlivě) hleděla pohrdavě, teď padají oslavná slova o hrdinech. „Neříkejte mým kolegům hrdinové, když čekáte, až vám vloží do tašky mrkvové muffiny a obličejový krém. Oni by si to s vámi vyměnili, kdyby mohli,“ píše například Frisbie Broganová, která je novinářkou a zároveň pracuje v obchodu s potravinami.

Bude jedině dobře, když nás pandemie jako společnost naučí respektovat povolání toho druhého. Prvním krokem však je nenazývat hrdiny ty, kteří jsou ve skutečnosti rukojmími. Oni si to totiž nevybrali.

Když se děje ve světě nějaká nová velká událost, logicky vždy upozadí ty starší, ale neméně velké. A požáry na Sibiři jsou dokonce ještě větší než vloni. Zatímco tehdy s nimi Rusko mohlo bojovat plnou silou požárních sborů, v současnosti jsou hasiči zaneprázdněni právě tou novou velkou událostí. Na hašení nemají čas – dezinfikují. O ničivých požárech píše Petra Procházková.

To prase mělo hlad

Zajímalo by mě, jestli je na světě ještě nějaká jiná země, ve které musí prezident hájit zabíjačku, kterou pořádal jeho kancléř. Ten si ji papalášsky zorganizoval zrovna za nouzového stavu, jako by na něj zákon nedosáhl. Teď se ale vše mění! V rozhovoru pro Frekvenci 1 Zeman prohlásil, že by prase nebýt zabíjačky umřelo hlady, protože nemohlo dostávat zbytky potravin z restaurace, která byla kvůli koronaviru uzavřena.

Jak ale upozornily Hospodářské noviny, podle Státní veterinární správy prase žádné zbytky nedostávalo. Ne že by Zemanovo odůvodnění bylo přijatelné, ani kdyby bylo pravdivé.

Ve zvířecí říši tak trochu zůstaneme. Dnes oslavilo nejstarší video na serveru YouTube patnáct let. Během osmnácti sekund v něm mladík během návštěvy zoo upozorňuje na to, že sloni mají: „Fakt, fakt, fakt dlouhé, dlouhé choboty.“ Je to cesta časem do začátku videí na internetu: 240 px, 4 : 3, žádný product placement, influenceři ani uječení mimozemšťané. Prostě sloni. Za těch patnáct let video zhlédlo přes 90 milionů lidí.

