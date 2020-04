O dlouhých frontách, naštvaných seniorech a odkrvených rukou. Byli jsme u startu obřího testování

Je půl deváté ráno, za chvíli startuje ostrá část obří studie, na jejímž konci bude za týden zhruba 27 tisíc lidí otestovaných na přítomnost protilátek proti koronaviru. Možná se ale vše stihne ještě dřív. Alespoň by tomu napovídaly první momenty akce, které ukázaly velký zájem o testování.

Před Kateřinskou zahradou na pražském Albertově se tvoří fronta už od časného rána, plachty odběrových stanů se přitom pro první zájemce otevírají až v deset. Lidé stojí podél zdi obepínající park, někteří se opírají o hůlky, jiní si prozřetelně přinesli skládací stoličku. Povídají si, čtou, luští sudoku. Čekají, zda se na ně dnes vůbec dostane.

K testování na tomto stanovišti organizátoři pozvali lidi starší šedesáti let – aby nehrozilo, že se nakazí od mladších a aby mohli počkat, než přijdou na řadu, v bezpečí oploceného parku. Od tří hodin do osmi večer bude testovací místo patřit dětem a mladým lidem do osmnácti let.

„O testování jsem se dozvěděla v televizi a v rozhlase a chci vědět, jestli už konečně můžu být puštěná ven, protože mě celá rodina hlídá, abych nevystrčila paty z bytu,“ směje se jedna ze zájemkyň, paní Meda. „Jsem přesvědčená, že jsem to už měla, protože jsem začátkem února ležela s chřipkou a bylo mi zle,“ dodává. „Já jsem taky kašlala, navíc mi na to zemřel kamarád, tak jsem si řekla, že na studii musím jít,“ vysvětluje svou účast další žena, paní Michková.

Uvnitř parku, úplně na začátku fronty, už od čtvrt na osm čeká na otevření stanu osmašedesátiletá Eva Handlová. „Doma učím dva vnuky, a protože už chtějí jít do školy, chtěla bych vědět, jak jsme na tom. Kdybych neměla protilátky a oni se vrátili do školy, museli bychom se nějak oddělit. Ideální by bylo, kdybychom zjistili, že