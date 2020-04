Vláda vítá čínské roušky, opozice se obrací k Tchaj-wanu. Obě země tu upevňují pozice

Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem se po vypuknutí koronavirové krize intenzivněji opět projevilo i na české politické scéně. Zatímco vláda vítala na letišti obří dodávky zdravotnických pomůcek z totalitního Pekingu, opozice vyzdvihovala pomoc, kterou poskytl Tchaj-wan – demokratická země, kterou Čína považuje za svou součást, ale nemá nad ní žádnou kontrolu.

Tchaj-wan poskytl Česku 800 tisíc roušek, 25 plicních ventilátorů do nemocnic a sto ochranných masek. Za dodávky veřejně poděkovala opozice i významní představitelé Senátu. S respirátory se nechali vyfotit poslanci TOP 09, ODS a Pirátů, poděkování zaslal třeba senátor Pavel Fischer, zdravici natočili senátor Jiří Drahoš a pražský primátor Zdeněk Hřib.

Velmi často přitom politici zdůrazňovali rozdíl mezi Tchaj-wanem a Čínou. „Tchaj-wan boj s nákazou zvládá a je nám velkou inspirací. Od počátku upozorňoval WHO na závažnost této hrozby, zatímco pevninská Čína informace zadržovala a potajmu vykupovala v zahraničí zdravotnický materiál,“ napsal třeba k fotografii o předání pomoci pražský primátor.

Podobně se vyjádřila také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž totalitní Čína zdravotnický materiál v Česku nejdříve vykoupila a pak nám ho draze prodala, zatímco ostrovní země nám roušky dodala zdarma.

„Slouží to jako symbol, protože Tchaj-wan je taková demokratická Čína. Peking je u části veřejnosti vnímán jako hrozba,“ vysvětluje situaci politolog Josef Mlejnek. Před vlivem Číny například již několik let po sobě varují výroční zprávy české kontrarozvědky.

Dodávka ochranných pomůcek z Tchaj-wanu obsahovala: 800 tisíc chirurgických masek

25 plicních ventilátorů

100 ochranných masek určených pro zdravotní personál

CPAP pro dodávání kyslíku pacientům a výměnné filtry Zdroj: Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová: „Dle našich informací byla tchajwanská pomoc určena pro nemocnice v celé ČR. Bylo dohodnuto, že budou primárně směřovat do pardubické nemocnice.“

„Je to forma sebeidentifikace či sebeutvrzování. Lidé kritičtí k Číně na to rádi upozorňují. Hodně lidí se může těžce smiřovat s tím, že zdravotníci jsou závislí na dodávkách z Číny, a pokud to přijde z jiné a sympatičtější země, vyzdvihnou to,“ dodává politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podobně to vidí Anna Shavit, vedoucí katedry Mediální komunikace a PR na Univerzitě Karlově. „Je to v současné době možnost, jak se vymezit vůči vládě a alespoň nějakým způsobem kritizovat či nastolovat debatu o nákupu zdravotnického materiálů z Číny a poukázat na to, že nám pomáhají i jiné země,“ vysvětluje.

Darovala i Čína

Ministerstvo zahraničí přitom upozorňuje, že dary přišly i ze samotné Číny. „Své dary zaslaly také některé čínské provincie. Sto tisíc roušek, 20 tisíc respirátorů a 2000 ochranných oděvů pro zdravotníky bylo předáno Ústřední vojenské nemocnici v Praze jako dar provincie Če-ťiang. Z provincie Chaj-nan míří 300 ochranných obleků a 4800 respirátorů do partnerského Jihomoravského kraje,“ sdělilo ministerstvo na začátku dubna v tiskové zprávě.

Tchaj-wan podle sinologů používá stejně jako Čína současnou krizi k