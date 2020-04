Nevadí mi přísnost, ale chaotičnost, říká právník, který uspěl se žalobou proti vládním omezením

Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál uspěl u soudu se svou žalobou proti čtyřem opatřením ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby v Česku. Soud tato opatření zrušil k příštímu pondělí. Vláda má do té doby čas, aby vše uvedla do pořádku. „Je zapotřebí, aby vláda nějaká opatření vydala. Nebude to ale jako teď, kdy vláda lidem zničí živnost a oni si mohou jít stěžovat do lampárny,“ vysvětluje Dostál.