Léčíme tady a teď

Ahoj, jmenuji se Denisa,

jsem z humanitární organizace MAGNA, která působí v krizových oblastech po celém světě. Mnozí lidé se po vypuknutí pandemie koronaviru vrátili do svých domovských zemí. Lékaři a zdravotníci MAGNA ale neodešli a nadále léčí naše pacienty, ať už v Kongu, Libanonu nebo Kambodži.

Rozšířili jsme naše zdravotnické projekty o ochranu před koronavirem. Pomáháme i v Evropě, poprvé na Slovensku, kde naše zdravotnické týmy distribuují ochranné materiály, léčí a testují nejvíce ohrožené skupiny – seniory a onkologické pacienty.

Hrozí, že třetí vlna pandemie postihne země Afriky a Blízkého východu, které mají zničené nebo nefungující zdravotnické systémy. Lidé tam, i bez pandemie, umírají na běžné nemoci a hladem. Ochrana proti šířícímu se koronaviru je nedostatečná, a tak může mít pro jejich obyvatele katastrofické následky. Podle odhadů se může v Africe nakazit více než 120 milionů lidí a minimálně 300 tisíc by mohlo na onemocnění Covid-19 zemřít.

Uprostřed všech těchto informací a koordinace našich projektů se mi dostal do rukou domácí úkol mé 11leté dcery: „Už jsem si zvykla na tuto novou situaci, možná budeme všichni zavření ještě dlouhou dobu. Musíme se přizpůsobit a zvládnout to. Koronavirus změnil svět. Nic už nebude takové jako předtím, doufejme, že nám tato zkušenost přinese pozitivní změny a naučí nás více nejen o virech a krizích, ale o nás samotných a o lidskosti jako takové,“ napsala svým kamarádům a spolužákům, a i mě přinutila zastavit a zamyslet se.

Přece jen práce v humanitární organizaci je o pomoci lidem v nouzi, v krizové situaci, o pomoci lidem, jejichž životy zasáhly války, epidemie, nebo živelné katastrofy. Uvědomila jsem si, jak hluboko pandemie zasáhla do běžných životů každého jednoho z nás. Pokud jsme se dosud spoléhali na to, že žijeme ve společnosti, která má fungující zdravotnictví a umí se postarat například o seniory, v nové situaci se musíme i my v Evropě více ptát, co můžeme udělat, abychom pomohli těm, kteří jsou v ohrožení.

Uvědomila jsem si ale také, že pandemie těžce zasáhne naše pacienty v krizových oblastech. Pokud byli odkázáni na naši pomoc dosud, celosvětová krize, která pohltí zdroje, pocit bezpečí a zdraví v rozvinutých zemích, zasáhne ještě více trpící země, kde zdravotnictví nefungovalo už před koronavirem.

Ať už jsou to hladovějící děti a ženy v Jižním Súdánu, nemocní v Konžské demokratické republice, Syřané vyhnáni válkou ze svých domovů bez přístupu k základní zdravotní péči, irácké ženy, které hledají bezpečné místo na porod, nebo naši HIV pacienti v Kambodži – všichni si zaslouží naši pozornost a pomoc.

Chtěla bych Vás poprosit, abyste se na chvíli z izolace svého obýváku podívali na svět s nadhledem. Abyste s námi viděli ty, kteří trpí a opravdu potřebují pomoc, nejen v Evropě, ale i v méně rozvinutých zemích.

Tuto krizi překonáme jen s lidskostí a budeme Vám vděční, pokud nám v MAGNA pomůžete pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Denisa Augustínová

Denisa v roce 2001 založila spolu s Martinem Bandžákem humanitární organizaci MAGNA. Osobně se zúčastnila většiny misí MAGNA ve světě včetně Haiti, Jižního Súdánu, Konga, Nepálu, Libanonu, Iráku apod. V terénu tráví více než 11 měsíců v roce. Jako operační ředitelka koordinuje humanitární i dlouhodobé léčebné projekty na třech kontinentech s více než 1 200 převážně medicínským personálem v terénu.

Každá koruna – dokonce každý halíř – má nyní význam. Vaše velkorysá měsíční podpora je pro náš boj s koronavirem klíčová – pomohla nám okamžitě reagovat a poskytuje dlouhodobou podporu na pomoc zranitelným lidem.