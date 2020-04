Požáry v Rusku zuří víc než vloni, hasiči ale bojují na jiné frontě

Rusko na dovolené – tedy v domácím režimu, který Rusům namísto karantény nebo nouzového stavu naordinoval prezident Putin – opéká šašliky.

Jiskry, sucho, trocha alkoholu snižující ostražitost a hasiči zaměstnaní kontrolou onoho zvláštního karanténního režimu – nic lepšího si oheň nemůže přát.

K tomu opět nastalo období vypalování trávy. A co je k tomu letos ještě navíc? Hasiči nemají na hašení čas. Dezinfikují.

Vloni touto dobou hořelo v Rusku asi 800 tisíc hektarů sibiřského lesa. Dnes je to už o půl milionu hektarů víc a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo stát něco, co dalšímu šíření ohně zabrání. Ruští experti se obávají opakování kritického roku 2010.

Nejde totiž jen o málo osídlenou Sibiř. Tehdy uprostřed horkého a suchého léta úmrtnost v celé Ruské federaci vyrostla kvůli dýmu z požárů o 2,8 procentního bodu ve srovnání s rokem předešlým. A to bez přičinění koronaviru.

Jen v Moskvě tehdy zaznamenali specialisté nárůst počtu úmrtí dokonce o 10 procentních bodů v červenci a o 28 procent (!) v srpnu. Veškeré složky od lékařů po záchranáře a hasiče z ministerstva pro výjimečné situace se snažily neblahé důsledky požárů zmírnit. Letos jsou ovšem všechny síly namířeny na boj s nákazou covid-19.

Podle monitorovacích služeb hoří v Rusku přes 1,3 milionu hektarů lesů. Je to plocha asi pětkrát větší než celá Moskva. Největší plochy oheň zachvátil jako každý rok v Zabajkalském kraji a v Novosibiřské a Amurské oblasti.

