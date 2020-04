Nejen koronavirus. Popsali jsme pět velkých problémů, které by neměly zapadnout

Každá z nich by sama o sobě dokázala zaplnit přední stránky novin a vyvolat velké znepokojení. Řada závažných zpráv ze světa se ale dostává během pandemie koronaviru na druhou kolej. Připravili jsme pro vás přehled toho, co by vám nemělo uniknout.