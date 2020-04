Proklínaná i nenahraditelná WHO: Co dokázala a zkazila, a co může a nemůže Světová zdravotnická organizace

„WHO to opravdu zvorala. Z nějakých důvodů, ač financovaná z velké části z USA, je velmi pročínská,“ napsal na Twitteru 7. dubna prezident Donald Trump. Bylo to v době, kdy Světové zdravotnické organizaci hrozil, že jí kvůli její neschopnosti bojovat s koronavirem zastaví americké příspěvky a dary, které tvoří zhruba 16 procent jejího rozpočtu. O týden později to skutečně udělal s tím, že peníze uvolní, pokud se WHO v příštích měsících dobře popasuje s pandemií.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

