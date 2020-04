„Nezávidím vám a mám strašný strach.“ Statistik Dušek se na veřejnosti bránil věštění, před poslanci mluvil upřímně

Statistiky o vývoji pandemie na území Česka, o obsazenosti akutních lůžek v nemocnicích nebo o rychlosti šíření viru jsou jedněmi z mála pevných bodů, kterých se mohou politici i běžní lidé v dnešních dnech chytit. Veřejnost s nimi na pravidelných středečních tiskových konferencích seznamuje šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Vždy se ale brání výhledům za horizont dvou nebo tří týdnů. „Máme sedm variant, kudy se může situace do budoucna vyvíjet. Potřebujeme v rámci možností co nejpřesněji zjistit, jak velký podíl obyvatel se s nemocí potkal v základních věkových kategoriích (což má zodpovědět rozjíždějící se studie promořenosti, pozn. red.).

Na základě tohoto údaje budeme schopni vybrat třeba dvě varianty, kterým už můžeme věřit. Když se podívám na tři až čtyři měsíce dopředu, modely jsou částečně věštěním z křišťálové koule. Přijde mi až nefér to prezentovat,“ odpověděl například minulou středu na konferenci na dotaz, kdy přijde Česko s vlastní předpovědí vývoje epidemie na několik měsíců dopředu, jakou má třeba Slovensko.

„V tuto chvíli můžeme být pyšní na to, že ukázněnost republiky, byť to má své dramatické ekonomické konsekvence, jednoznačně zastavila nekontrolované šíření nemoci. Teď se jen potřebujeme v časoprostoru podívat a říct, v jakém bodě jsme, abychom dali na stůl třeba dva tři relevantní scénáře a mohla se podle toho řídit ekonomika nebo i vláda. Na to budeme zcela jistě potřebovat ještě dva nebo tři týdny,“ dodal ještě Dušek a vyzval lidi k trpělivosti i s ohledem na chystanou obří studii, která má odpovědět na otázku o promořenosti Česka.

„Nebyl by problém si užít svých pět minut slávy, do existujících epidemiologických modelů nastrkat nejrůznější čísla, přinést sedm variant, z nichž jedna by mohla mít charakter poplašné zprávy, přitom jsme si jisti, že to nenastane. Modely existují, pracuje na nich tým expertů, ale je třeba upřesnit vstupní parametry, abychom výhled dali, a je nám naprosto jasné, že na to celá země čeká a že ty krátkodobé predikce jsou sice hezké, ale nikdo je nechce poslouchat dalších deset let, jak to bude vždycky na tři týdny dopředu,“ řekl na tiskové konferenci Dušek.

Ještě týž den se však pustil do mnohem odvážnějších nástinů možných scénářů budoucnosti, ovšem už mimo objektivy kamer. Jen pár hodin po ranním novinářském brífinku se vydal na schůzi poslaneckého výboru pro zdravotnictví, aby představil nový informační systém pro zdravotníky. A jak si jako první všiml server iRozhlas, Duškova rétorika během debaty s poslanci byla o poznání žoviálnější a otevřenější než obvyklé prezentace před veřejností. Ačkoliv na schůze výborů v době epidemie veřejnost nesmí, zvukový záznam je běžně dostupný na webu Sněmovny.

„My to prostě nevíme“

„Nezávidím vám a sám mám strašný strach,“ pronesl o stávajícím vývoji směrem k poslancům Dušek. „Před každou přednáškou (o koronaviru, pozn. red.) hodiny přemýšlím, jestli mám být pozitivní, usmívat se nebo spíš strašit. A všechno je blbě. Úplně všechno, co řeknu, je blbě. Protože nemůžeme zůstat deset let ve vězení a nemůžeme nic,“ nechal se Dušek slyšet před poslanci, kteří mu pak, jak je na záznamu slyšet, za jeho upřímnost děkovali.

„Zaznělo tady: řekněte tedy tu pravdu,