Politiky nesmím omezovat, ani když šíří lži, říká Češka, která ověřuje zprávy pro Facebook

Máte na starosti fact-checkingový program, který má kontrolovat sociální sítě v Česku. Co to znamená?

Ověřuji fake news, podezřelé zprávy, polopravdy, nepravdy a zavádějící informace, které se šíří po sociálních sítích. V Česku se jedná především o Facebook, protože agentura AFP, která mě zaměstnává, má s Facebookem smlouvu na poskytování této služby.

Hlavní rozdíl mezi mnou a jinými kolegy z webů, které vyvracejí dezinformace, je, že díky smlouvě s Facebookem mám možnost označit zprávu za nepravdivou, což se promítne na jejím sdílení na sociálních sítích. Jakmile ji tak vyhodnotím, mohu jít do systému Facebooku a označit ji zde. Hned poté naskočí na obrazovce nápis, který překrývá příspěvek a říká: „Pozor, tato zpráva byla označena jako nepravdivá.“ Zpráva nezmizí, ale sníží se její viditelnost.

Takže ji lidé v toku příspěvků spíše neuvidí?

Ano, změní se její algoritmus a bude mnohem méně viditelná. Neznám přesná procenta, ale má to okamžitý a celkem zásadní dopad. Navíc je tam i psychologický efekt. Když si chcete zprávu přečíst, musíte se prokliknout přes obrazovku, která ji překrývá a upozorňuje, že je obsah nepravdivý. Člověk si pak dvakrát rozmyslí, jestli to chce šířit dál. Protože varování se bude ukazovat dále třeba vašim přátelům.

Jak takové nepravdy hledáte?

Používáme na to speciální vyhledávací algoritmus, který je shromažďuje do přehledů, z nichž vycházím. Ve Spojených státech, Francii a v dalších zavedených zemích už to báječně funguje.

U nás jsme pořád v záběhu, takže se systém teprve učí, kde takové zprávy nacházet. Zatím to nefunguje přesně a objevují se tam třeba recepty. V porovnání s jinými zeměmi jsme na začátku. Jinde často nestíhají zprávy vyvracet, zatímco já toho zatím musím dost projet, než najdu něco, co má smysl vyvracet.

Systém vás sám upozorní, když se něco takového objeví?

Ano. Systém je částečně umělá inteligence, takže se učí sledovat vytipované zdroje a stránky.

Když lidé něco nahlásí jako dezinformaci, objeví se to u vás?

Lidé samozřejmě mohou zprávy označovat a ty se mi následně objeví ve výběru. Některé z věcí, které jsem vyvrátila, už v minulosti byly vyvráceny i dalšími servery, jako jsou Manipulátoři či Demagog.

Jaké zprávy jste už vyvracela?

Začala jsem v březnu a velmi rychle se ukázalo, že téměř všechny zprávy, které má smysl vyvracet, jsou o koronaviru. Udělala jsem i nějaké o uprchlících – třeba zprávu, že tisíce řeckých farmářů měly blokovat hranice před uprchlíky. Ale jinak, podobně jako jiná média, řeším především koronavirus.

Budete se na některá témata více zaměřovat?

V této chvíli je to koronavirus, což dává smysl. Kolují nesmysly, třeba ten o