Kreativní účetnictví ministryně Schillerové: k bilionové státní pomoci přičítá stovky miliard od bank, vyplatil se zlomek

„Tak já jsem to dneska nechala spočítat, úplně veškerou pomoc, kterou vláda už vlastně napumpovala do ekonomiky, a je to 1,2 bilionu korun, což odpovídá 20,7 % HDP. A řadí nás to prostě mezi země, které nejvíc podporují ekonomiku z pohledu jednotlivých zemí Evropské unie,“ řekla v úterý v České televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Strážkyně státní kasy si následně vzala na pomoc přehled opatření, kterými měla vláda ekonomice již pomoct.

Čísla v tabulce jsou skutečně impozantní, celkově alokovaná pětina domácího HDP je bezprecedentním balíkem, který česká vláda chce do národního hospodářství přinést. Tvrzení Schillerové ale není ani zdaleka přesné.

1,2 bilionu korun. Takový je součet našich dosavadních opatření na podporu české ekonomiky. Dělá to neuvěřitelných 20,7% HDP. To nás v mezinárodním srovnání řadí mezi země, které do záchrany svého hospodářství uvolňují naprosto nejvíce. pic.twitter.com/vUTW8IuZM5 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 21, 2020

Záruky za téměř bilion

Česká vláda do ekonomiky přímo nalila zlomek z celkové sumy. Drtivou většinu z objemu představeného balíčku totiž tvoří