Notes: S Leninem na věčné časy, izolace horší než koronavirus a holení hlav v Čečensku

Oxfordský profesor Ian Goldin ve svých textech na rizika pandemie upozorňoval už dávno předtím, než ta současná koronavirová vypukla. A podle něj není poslední… a ani nejhorší. „Současná pandemie covid-19 je hrůzostrašná, ale v mnoha ohledech není horší než ty předešlé. S jistotou pak můžeme říct, že na svou příležitost čekají i mnohem ničivější nemoci,“ říká v rozhovoru. Potřebné jsou podle něj větší míra globální spolupráce a oprava současných struktur. A to lidstvu jde, takže se není čeho bát…

K dnešnímu dni se již řadu let upírá pozornost ruských komunistů. Před 150 lety se totiž narodil Vladimír Uljanov zvaný Lenin! Poslanecká delegace komunistů položila před mauzoleum na Rudém náměstí květiny, ale oslavy budou kvůli koronaviru přesunuty na podzim (větru, dešti poručíme, viru ale jen těžko). A pro mnoho Rusů je Lenin stále „věčně živý“, píše ve svém komentáři Michael Romancov.

Co může uškodit více než koronavirus? Izolace! Lidem s Alzheimerem (a myslím, že ne jen těm) navíc na náladě nepřidají ani chaotické a protichůdné informace vlády, kdy se zprávy o naprosté izolaci střídají s promořováním. Pečovatelky v domově pro lidi s demencí tak musejí klienty uklidňovat a ujišťovat, že jsou v bezpečí. A to i třicetkrát denně. „Pokaždé když má někdo nějakou pochybnost a na něco se ptá, je potřeba k němu přistupovat, jako by se ptal poprvé. Musíme respektovat, že má výpadek paměti a neví, že se ptal před půlhodinou,“ říká v rozhovoru Jaroslava Švarcbachová, zřizovatelka Centra Seňorina, které se stará právě o nemocné s Alzheimerovou chorobou.

Vláda sama na sebe pěje ódy, jak zvládá boj s koronavirem. Jenže na našem vnímání sama sebe jako země, která to všem ostatním v boji s epidemií natřela, se objevily tento týden trhliny. Babiš s Hamáčkem se přes média hádají o prodloužení nouzového stavu a šéf zdravotnických statistiků přiznává, že o koronaviru moc neví. „Není to ale náhodou tak, že se vláda vší aktivitou jen snaží oddálit moment, kdy nám bude muset říct nepříjemnou pravdu – že nejsme nejlepší ani výjimeční a to nejhorší nás teprve čeká?“ ptá se v komentáři Jan Moláček.

Skupina českých vědců propočítala, která omezení kvůli koronairu lze zrušit, a která chrání tisíce životů. Z modelů vyplývá, že pouhé otevření škol nepovede k závažným důsledkům (počet aktivních případů se zvýší na 1,5násobek až dvojnásobek), zatímco pouhá izolace seniorů při uvolnění všech ostatních omezení bude k ničemu – nemocných by byl patnácti- až dvacetinásobek oproti současnému stavu. Což by byl katastrofální vývoj. Jestli se bude propočty řídit i vláda, je zatím otázkou.

Po šesti letech se opět objevila zpráva, že vůdce KLDR zradilo zdraví. Co by se stalo, kdyby Kim Čong-un zemřel? A kdo by měl po něm přístup k červenému tlačítku? Odpovědi nejen na tyto otázky v podcastu přináší Magdalena Slezáková.

Krátké zprávy, dobré zprávy

Nájemníci, kteří jsou kvůli koronaviru bez příjmů, nesmějí dostat výpověď, ale dlužné nájemné budou muset zaplatit do konce roku. Stát se za ně ale nezaručí. A odklad nájemného platí i pro firmy. Tak snad bude do konce roku líp…

Zavřená kadeřnictví netrápí jen Čechy. Čečenský vůdce Kadyrov lidem, kteří by už frizéra rádi navštívili, proto poradil, aby si oholili hlavy. Rada se ovšem týká pouze mužů. O ženách v této souvislosti vedení ruské republiky neuvažuje. A řada mužů už vzala břitvu a právo na sestřih do vlastních rukou.

Němci budou muset nosit roušky. Schválilo to všech 16 spolkových zemí. … tak jsme je zase předběhli.

Americký prezident Donald Trump si tweetnul, že nařídil námořnictvu, aby zničilo všechny íránské lodě, které budou obtěžovat plavidla USA. Nejspíš tak reaguje na incident z minulého týdne, kdy se 11 malých lodí z Íránu opakovaně přibližovalo k lodím USA.

V průzračných benátských kanálech jsou vidět medúzy a ryby. Díky snížení dopravy se usadil kal, a je tak možné pozorovat podmořský život. Na rozdíl od návratu delfínů se nejedná o hoax.

Ceny ropy dnes opět padaly. Ropa Brent dosáhla dvacetiletého minima. Barel ruské ropy Ural už se prodává dokonce za 5,9 dolaru. A cena klesá i u surovin, jako jsou měď, stříbro, cukr nebo káva. Jen cena zlata roste. Kvůli koronakrizi tak padlo staré železné pravidlo „káva nad zlato“.

A zatímco jiní mluví o ekonomické krizi, streamovací společnosti Netflix byznys jen kvete. Firmě v prvním čtvrtletí přibylo téměř 16 milionů předplatitelů, a meziročně si tak polepšila téměř o čtvrtinu.

Hackeři se minulý týden pokusili proniknout do systémů ministerstva vnitra. Podle resortu se nejednalo útok, nýbrž o hledání zranitelnosti ve vnější elektronické poště a přípravu na něco opravdu velikého. Incident už vyšetřuje česká policie ve spolupráci s FBI.

A neveselé zprávy na konec. Počet pacientů s potvrzeným onemocněním covid-19 v Česku vzrostl na 7087. Aktuální informace o pandemii můžete sledovat v „minutářské“ aplikaci pod tagem „koronavirus“.