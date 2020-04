Skončí nouzový stav? Ptali jsme se ministrů, s čím jdou na vládu

Rozkol ve vládě začal být patrný, když si koaliční partneři začali ve čtvrtek večer přes média a sociální sítě vzkazovat své postoje k prodloužení nouzového stavu.

Spor odstartoval svým prohlášením v televizi Prima premiér Andrej Babiš (ANO), který oznámil, že by nouzový stav mohl skončit ke konci dubna. „Požádal jsem všechny ministry, aby se vyjádřili do úterý do 12.00, jestli chtějí prodloužit nouzový stav, nebo nechtějí, a aby k tomu předložili svoji argumentaci,“ doplnil Babiš včera v České televizi.

Opatření se podle něj nezmění, i kdyby nouzový stav skončil. Ministerstva budou moci dál nakupovat ochranné pomůcky, sdělil Babiš. „Podle názoru našich ministrů a mého nouzový stav prodlužovat nepotřebujeme a můžeme pokračovat v rámci opatření ministerstva zdravotnictví,“ shrnul premiér. Poznamenal, že stát má v nouzovém stavu extrémní pravomoci, které ani nepotřebuje. I nákupy podle něj bude možné řešit bez výběrových řízení.

Proti tomu ale protestuje vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. „Pokud si pan premiér nepřeje pokračování nouzového stavu, nemá smysl o prodloužení žádat. Zadám na ministerstvu vnitra pokyny k přípravě ukončení centrální distribuce ochranných pomůcek k 30. dubnu s tím, že se od 1. května budeme řídit všichni standardním postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a kompetenčního zákona. To znamená, že zdravotnictví zabezpečí ochranné pomůcky i testování, kraje a ostatní instituce si zajistí materiální i personální kapacity,“ sdělil Hamáček.

Deník N se obrátil na všechny ministry a zjišťoval jejich názory na ukončení nouzového stavu. Shoda ve vládě nepanuje. Například vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se domnívá, že nouzový stav