New York zažil za posledních 50 let velké krize: od bankrotu, přes krach Wall Street, výpadek proudu uprostřed horkého lepkavého léta až po teroristické útoky z 11. září. Koronavirus ale podle většiny Newyorčanů nemá s těmito tragédiemi a těžkostmi z minulosti srovnání.

Reportáž z ulic New Yorku: Město zažívá horší úder než 11. září

Pronikavý zvuk zvonu se nese ulicí Bergen v brooklynské čtvrti Park Slope. Na takzvaných stoops (schůdcích), které tu zdejší cihlové dvoupodlažní domy mají před vchody, zvonem mocně máchá 76letý Karl Lauby. Z ostatních domů vycházejí jeho sousedé a postávají na svých stoops.

Někteří mlátí lžícemi do hrnců, jiní troubí na z plastu vyrobené rohy, takzvané vuvuzely, jež se proslavily během mistrovství světa v kopané v Jižní Africe, většina ostatních tleská a pokřikuje.

Tento hlučný rituál se opakuje v 7 hodin večer po celém New Yorku už několik týdnů. Obyvatelé Velkého jablka tím vyjadřují svou podporu a vděčnost lékařům, zdravotním sestrám a paramedikům, kteří nasazují život v boji proti koronaviru.

Park Slope 7pm pic.twitter.com/zudTiLWzJm — Jim Wurst (@JimWurst1) April 15, 2020

Park Slope 16. dubna v 19 hodin. Rámus na počest lidí v první linii, video od uživatele Twitteru Jima Wursta.

Pro mnohé je tato hodina katarzí. New York a stejnojmenný stát se staly epicentrem nákazy v USA, počet mrtvých a nakažených je tu suverénně nejvyšší ze všech států Unie. Samotné město New York už eviduje hrozivých téměř 15 tisíc obětí, což je více, než registrují například celé země jako Německo, Belgie, Nizozemsko nebo Brazílie.

This Park Slope quartet was a balm. pic.twitter.com/zr2UfkyOdJ — Ron Nurwisah (@boyreporter) April 19, 2020

A muzikanti v rouškách v newyorském Park Slope 19. dubna. Video editora Huffington Post Rona Nurwisaha.

Rituál je ale jen záchvěv proslulé newyorské extravagance a kypícího stylu života. Pryč je i horečná hektičnost zdejšího žití, kdy tu mnozí před vypuknutím krize zastávali i dvě tři práce najednou.

Lidé se tu ptají, zda si New York poté, co se virus podaří porazit, udrží svou velkolepost a pověst města, kde „se sny mění ve skutečnost“, jak se zpívá v hitu Empire State of Mind, který složil Jay-Z pro zpěvačku Aliciu Keysovou.

Jako na opuštěné venkovské cestě

Mladík přestrojený za Michaela Jacksona sklesle usedá na omšelou dřevěnou lavičku na prázdném nástupišti na Penn Station v samotném srdci města. Představuje se jako Jessie a přiznává, že