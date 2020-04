Pandemie drtí drogový byznys. Mexickým narkokartelům vyschly zdroje a začíná jejich boj o přežití

Benátský kupec Marco Polo byl významným světoběžníkem a objevitelem z přelomu 13. a 14. století, který se proslavil svými cestami po Číně, odkud na starý kontinent vozil orientální zboží. Novodobí Marcové Polové dnes žijí v hlavním městě Mexika a zásobují tamní tržiště Tepito nejrůznějšími padělky luxusních značek, které v nejlidnatější zemi světa skupují.

Rozlehlá tržnice, ležící jen pár bloků severně od hojně vyhledávaného historického centra Ciudad de México, patří k největším a nejproslulejším černým trhům v zemi. Říká se, že je možné na něm sehnat cokoli od „rolexek“ za dvě stovky přes šmírácká videa z hotelů na Yucatánu až po drogy a automatické zbraně.

Tržnici ovládá mocný lokální kartel La Unión Tepito, jenž patří k hlavním hybným silám ve městě. Obávané čtvrti Tepito se i proto mezi místními přezdívá Barrio Bravo, divoká čtvrť, třebaže na rozdíl od „globálních“ mexických kartelů je tento svázán výhradně s danou oblastí, dál jeho chapadla nesahají.

Pod La Unión Tepito skutečně operuje skupina lidí, jimž se říká Los Marcopolos. „Rok co rok stovky Tepiteños cestují do Číny a hledají módní zboží, které budou moct levně prodat v Barrio Bravo. Neumějí anglicky ani mandarínsky, ale s empirickými znalostmi nabídky a poptávky na trhu cestují s až deseti tisíci dolarů po kapsách do asijského gigantu,“ popsal před pár lety jejich aktivity lokální web La Silla Rota.

Nakoupené produkty pak obvykle směřují do bezcelního pásma v