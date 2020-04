Nouzový stav s dubnem zřejmě skončí, Babiš jej prodlužovat nechce. Bude to katastrofa, varuje Hamáček

Předseda vlády Andrej Babiš v televizi Prima naznačil, že by v Česku mohl skončit stav nouze na konci dubna, tedy podle dříve schváleného termínu. Další prodloužení podle Babiše nepodporují ministři jeho vlády za hnutí ANO. Naopak sociální demokraté, jak se vyjádřil předseda vlády, by chtěli nouzový stav prodloužit i do května.