Kde a jak vás vyšetří? A lze věřit rychlotestům? Rozjíždí se unikátní studie promořenosti Česka

Takovou populační studii Česko nepamatuje: ve čtvrtek se spustí mohutná série testování zhruba 27 tisíc dobrovolníků. K účasti je vyzývá ministerstvo zdravotnictví. Pokud se chtějí zapojit a zjistit tak, jestli mají protilátky na koronavirus, mají dorazit do speciálních odběrových stanů, kde jim zdravotníci, medici či vojáci provedou rychlotest (analýzou krve z prstu). A pokud naleznou protilátky, požádají je také o stěr z nosohltanu k další, takzvané PCR, analýze v laboratoři.

Obří „studie kolektivní imunity“ má (začátkem května) odpovědět na otázku, jaká část populace už se s koronavirem skutečně setkala a vytvořila si protilátky. Nyní totiž stát při svém rozhodování o rozvolnění či utažení karanténních opatření pracuje s čísly, která ukazují pouze kus reality: testy na koronavirus doposud podstupovali skoro výhradně lidé s příznaky onemocnění covid-19 nebo s důvodným podezřením, že by se mohli koronavirem nakazit.

O masivní studii ministerstvo informuje zejména na tomto webu. Má zodpovědět tyto otázky: Jak velká část populace se již s infekcí koronaviru setkala a má vybudovanou imunitu?

Které populační skupiny jsou imunizovány nadprůměrně a které málo?

Jak velký podíl tvoří bezpříznakové nebo velmi mírné průběhy onemocnění?

Jaká je situace ve zranitelných skupinách obyvatel?

Ten ale, stejně jako jiné viry, populací postupně prostupuje a u některých lidí se ani nemusí projevit, takže skutečný počet nakažených může být daleko vyšší, než dnes ukazují statistiky. „Význam studie je strategický. Umožní pochopit, ve které fázi epidemie se nacházíme. Podle výsledků pak budeme schopni odhadnout další vývoj epidemie na našem území, což nám pomůže přizpůsobit plán rozvolňování,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na dnešní tiskové konferenci.

Jeho úřad studii zadal, organizuje ji Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a podílí se na ní řada nemocnic, univerzit, ale i armáda, která postaví testovací stany a bude u nich pomáhat řídit akci.

„Je to největší projekt, u kterého jsem kdy mohl být, chystala ho více než stovka lidí. Normálně bychom jej připravovali rok a půl, teď to byly tři týdny. Nemohu zaručit, že nedojde k nedostatkům a nedokonalostem, a chtěl bych všechny požádat o toleranci. Protože to hlavní je nasbírat kvalitní data, abychom věděli, jak můžeme jít dál, a přitom mohli ještě trochu