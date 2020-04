Malý Vítek nakonec přerostl dva metry. V karanténě hodně jí a nabírá svaly na životní výzvu zvanou NBA

Jiří Zídek, Jiří Welsch, Jan Veselý a Tomáš Satoranský. Pouze tito čtyři Češi si zahráli NBA. Do vybrané společnosti nejlepších basketbalistů by se už brzy mohl zařadit i Vít Krejčí, který se přihlásil do draftu. Devatenáctiletý rozehrávač španělské Zaragozy popsal Deníku N své plány.