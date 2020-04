Z akčního manažera muž v ústraní. Babiš se tři týdny neukázal na tiskovce, dotazům čelí jen ministři

Premiér Andrej Babiš v poslední době zcela přestal vystupovat na vládních tiskových konferencích. A to v době, kdy jeho kabinet oznamuje historicky největší finanční impulzy do hospodářství nebo obhajuje nutnost zákazů ovlivňujících každodenní život. Ačkoli jeho vláda jedná několikrát týdně, Babiš se na tiskovce neobjevil od konce března, tedy tři týdny. Jeho kolegové premiérovým absencím nepřikládají význam, experti však usuzují, že jde spíš o cílený taktický ústup do ústraní.