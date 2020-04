Trump riskuje životy ostatních, ale ne ten svůj. Volby vyhraje, jen když je zfalšuje, říká Martina Navrátilová

Kde trávíte koronavirovou izolaci?

U nás doma na jižní Floridě s rodinou a zatím to zvládáme dobře, protože máme dost prostoru a velkou zahradu. Chováme slepice a kachny, a tak máme každý den čerstvou dávku vlastních vajec. Roste nám tu ovoce a zelenina. Samozřejmě taky nakupujeme jídlo, ale kdyby obchody zavřely a my bychom chvíli musely být závislé na vlastní produkci, hlady neumřeme.

Jak to zvládáte psychicky?

Je to situace, na kterou nemám recept, a je pro mě těžké se vyznat v tom, co to obnáší a kam to povede. I proto je pro mě obtížné najít motivaci něco dělat. Celý život dbám na životosprávu, udržuju se v kondici, a pak přijde tohle a já nevím, co si počít. Nevím, kdy to skončí, na konec tunelu ještě není vidět.

Nosíte na veřejnosti roušku?

U nás to není povinné, ale nepatřím mezi ty, kdo dopady koronaviru zlehčují nebo nerespektují ochranná opatření. Chodím v roušce a v rukavicích všude. Nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že bychom se měli záměrně nakazit, vždyť