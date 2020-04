Před 150 lety se narodil Vladimír Uljanov zvaný Lenin. Pro mnoho Rusů bohužel dodnes „věčně živý“

Komentář Michaela Romancova: Vybudování novodobého impéria, jehož základy položil Lenin a dokončil jej Stalin, je bez ohledu na zbytečné ztráty a násilí stále mnohými v Rusku považováno za to nejdůležitější, co se ve 20. století událo. Kdyby Rusko bylo izolovaným ostrovem, mohlo by nám to být jedno. Jenže ostrovem není.