Zákaz vycestování napadneme u Ústavního soudu, není k němu důvod a v Evropě nemá obdoby, říká senátor

Senátoři z hnutí Starostové a nezávislí připravují ústavní stížnost na rozhodnutí, kterým vláda zakázala vycestovat z České republiky. Podle senátora Davida Smoljaka, který pro návrh hledá podporu, je takový zákaz nepřijatelný, není pro něj důvod a v Evropě je ojedinělý. Smoljak Deníku N řekl, že podporu potřebných deseti senátorů už má, očekává ale mnohem větší. Příští týden by měla být stížnost hotová.

Je definitivně rozhodnuto, že podáte ústavní stížnost na zavřené hranice?

Ano, je to tak. Připravuje ji Stanislav Polčák (europoslanec za hnutí STAN a právník, pozn. red.) a já pro ni sháním podporu v Senátu. Už teď je zjevné, že budeme mít dostatečný počet podpisů. Takže ji budeme v dohledné době podávat.

Co přesně bude jejím předmětem?

Předmětem bude podle našeho názoru neústavnost zákazu vycestovat z území České republiky.

Takže pouze ty zavřené hranice směrem ven?

Ano. Jsme přesvědčení, že vláda nemůže pouhým usnesením takto závažně zasahovat do práv občanů. Kromě toho jsme přesvědčení, že pro to ani není logický důvod, protože samotný akt vycestování nijak neohrožuje epidemiologickou situaci v České republice. Návrat občanů se dá upravit opatřeními, která to dostatečně zabezpečí.

Když říkáte, že to vláda nemůže zavést usnesením, bylo by pro vás akceptovatelné, kdyby to zavedla jinou formou?

Tam jde o dvě věci. Za prvé, že k plošnému uzavření hranic není žádný důvod a v Evropě nemá obdoby. Jsme snad jediná země, která něco takového zavedla. Druhý důvod je možná ještě pádnější. Vláda naprosto lehkomyslně a ledabyle zasahuje do základních ústavních práv a svobod, a to způsobem, který je nepřijatelný a odporuje ústavě. Ještě větší problém než samotné uzavření hranic je to, že se