Největší státy a nadnárodní organizace pandemii nezvládly. Zaplatíme za to všichni

Na světě by se našlo jen málo států, o nichž lze říct, že jejich čelní představitelé zvládají pandemii koronaviru bez chyb. Když už třeba některé zareagovaly včas v podobě tvrdých restriktivních opatření, která měla omezit kontakt mezi lidmi, potýkaly se pro změnu s nedostatkem ochranných pomůcek všeho druhu. Pro většinu zemí světa ale platí, že udělaly-li chyby, poškodily především samy sebe, protože to, co se v nich děje, nemá nezbytně globální dopady.

Naneštěstí oněch několik zemí, jejichž jednání naopak má přímé dopady na celý svět, zejména globální ekonomiku, bezpečnost i zdraví, si během pandemie nepočíná zrovna nejlépe. A selhaly do jisté míry i mezinárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), které měly v popisu práce svět včas varovat a koordinovat boj s pandemií. WHO kupříkladu ignorovala varování přicházející už na konci minulého roku z Tchaj-wanu, že se v Číně rodí nová epidemie, protože Tchaj-wan není kvůli čínskému tlaku členem organizace.

Selhala i jiná nadnárodní entita: Evropská unie. Brusel zareagoval pozdě a neefektivně. Politici v členských státech z toho viní bruselskou byrokracii i Evropskou komisi, dalo se prý i s omezenými kompetencemi, které EU má v oblasti boje s pandemiemi a obecně ve zdravotnictví, udělat víc. To je jistě pravda, jenže hlavním zdrojem problémů je skutečnost, že Unie měla právě kvůli nedostatku kompetencí v této oblasti svázané ruce.

Selhání EU způsobily podobné důvody jako ty, které stály za jejím selháním během migrační krize v roce 2015. Obecně by se daly popsat jako nedotažená evropská integrace. V roce 2015 se ukázalo, že je problematické mít vysokou úroveň integrace, jakou je volný pohyb lidí v rámci schengenského prostoru, a zároveň nechat migrační politiku fakticky v rukou členských států.

V současné pandemii se ukazuje, že je problematické mít společný trh, na němž závisí prosperita všech evropských států dohromady, a přitom ponechat reakci na pandemii v rukou národních států, které svými jednostrannými kroky v podobě zavírání hranic a dalších opatření společný trh fakticky paralyzují.

Pandemie také znovu odhalila naprostou bezmocnost Organizace spojených národů. Ta v jejím průběhu