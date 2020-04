Studio N: Trh s ropou se hroutí. Benzin si ale zadarmo nenatankujete

Ropa poprvé v historii ztratila za jediný den veškerou svou hodnotu. Květnový kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate klesl o 306 procent a prodává se za minus 37,63 dolaru. To znamená, že kdo chce ropu prodat, musí za ni ještě zaplatit. Proč se to stalo a jak se to dotkne Česka, vysvětluje editor ekonomické rubriky Honza Pavec.