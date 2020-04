Z poslední krize jsme se nepoučili, dokonce jsme na tom ještě hůř, říká oxfordský profesor, který na hrozbu pandemie upozornil před lety

Ve veřejné debatě se občas objevují tvrzení, že současná pandemie svět překvapila a zaskočila nepřipravený. To ovšem vaše texty vyvrací, před pandemií a jejími dopady jste sám opakovaně varoval. Můžeme se vůbec ještě schovávat za argument, že jsme to nečekali?

Je to chabá výmluva. Rozhodně jsme to čekat měli. Ve svých textech na to každoročně upozorňuji už od roku 2010 a konkrétně tohle riziko detailně rozebírám ve své knize Butterfly Defect z roku 2014. Popsal jsem s v ní nevyhnutelnost podobné pandemie i to, že povede k další globální ekonomické krizi.

A nebyl jsem to rozhodně jen já. Experti na pandemie nás varovali opakovaně, ale byli jsme vůči tomu lhostejní. Mohla za to samolibost vycházející z toho, že jsme zvládli předchozí pandemie jako SARS nebo ebolu. Pandemii takového rozsahu jsme navíc nezažili od roku 1918. Získali jsme tak dojem, že v téhle oblasti už zkrátka děláme dost. Zvládání podobného problému nenahrává ani skutečnost, že se většina vlád orientuje pouze na krátkodobé cíle.

Současná situace rozhodně předvídatelná byla, a co víc, opravdu jsme ji předpověděli. Netvrdím, že jsme přesně předpověděli kdy a kde další epidemie vypukne, ale varovali jsme před tím, jak snadno se z ní může stát pandemie, která nakonec povede k další ekonomické krizi.

Z takové lhostejnosti pak ale vyvstává otázka zodpovědnosti. Kdo ponese odpovědnost za to, co se děje a co se teprve v důsledku současné situace dít bude?

Myslím, že na vzájemné obviňování za naše dosavadní selhání teď není správná chvíle. Musíme se hlavně