Notes: Test národa, svoboda ve stínu paneláků a šest dnů čínské nečinnosti, které otřásly světem 

Ve středu má začít rozsáhlé testování pětadvaceti tisíc lidí, které by do konce měsíce mělo dát odpověď na jednu z nejdůležitějších otázek dneška – kolik z nás už bylo zasaženo koronavirem a má v těle protilátky, ačkoliv o tom třeba ani neví. Podrobnosti vysvětlil Adéle Skoupé jeden z organizátorů studie, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

Vzpomínáte si, co jste dělali mezi čtrnáctým a dvacátým lednem? Ať už to bylo cokoliv, nejspíš v tom nehrály žádnou roli obavy z epidemie, která nám o pár týdnů později tak dramaticky zasáhla do života. Proč je právě těchto šest dní tak důležitých? Protože ať už jste vy dělali cokoliv, jak popisuje Mirek Tóda – čínská nejvyšší místa právě v těchto dnech promarnila klíčovou šanci zastavit šíření koronaviru ve městě Wu-chan.

Nová slovenská vláda představila svůj vládní program. Co mění Igor Matovič po éře Roberta Fica? V článku našich kolegů ze slovenského Denníku N Veroniky Prušové a Miro Kerna se dozvíte, že důraz klade na protikorupční opatření a zvyšování transparentnosti v politice. Což zní sympaticky, ale jak víme i v Česku, v politice se vyplatí počkat si na činy.

Ministr zemědělství Miroslav Toman odvolal respektovaného šéfa Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Jak zjistila Barbora Janáková, v instituci si zařídili teplá místa nejméně dva prominenti z ČSSD – exposlanec František Brožík a někdejší předseda Sněmovny Miloslav Vlček. Brožík je teď nově pověřen i jejím vedením.

Koronavirus zasáhl nejen Velikonoce, ale taky Velikonoční ostrov. Na jedné z nejodlehlejších obydlených výsep na Zemi mají sice jen několik případů, ale zato velkou starost o budoucnost. Jak píše Tomáš Nídr, tamní ekonomika závisí na turistice, což znamená v této situaci problém. Místní se proto vracejí k dovednostem předků – ne sice ke stavbě obřích soch, ale k rybolovu a zemědělství.

Jan Tvrdoň zpracoval podrobnou analýzu veřejného vstupování prezidenta Miloše Zemana v koronavirové krizi. Hlava státu tak podle ní ve svých vyjádřeních vykonala pozoruhodnou cestu od lančmítu k Bohu.

Pokud cvičíte rádi v posilovně nebo fitness centru, těšíte se nejspíš na jedenáctý květen, kdy by tato zařízení mohla podle nynějších vládních plánů otevřít. Pokud to nevyjde, neotevře možná řada z nich už nikdy. Zejména menší fitka podle šéfa společnosti Multisport Miroslava Recha nepřežijí bez zákazníků déle než dva měsíce. Mluvil s ním David Janeczek.

Radka Smejkalová napsala nekrolog amerického filmaře Genea Deitche, který žil desítky let v Praze a vytvářel tu například animované seriály Tom a Jerry nebo Pepek námořník. Deitchův životní příběh by vydal na mnoho bláznivých seriálových epizod, bohužel se ve věku 95 let uzavřel.

Pražské Jižní Město si málokdo asi spojí s výtvarným uměním, ale polooficiální galerie na sídlišti Opatov poskytla v dobách komunismu útočiště řadě zajímavých projektů i autorů. V bedlivěji střežených prostorách by to asi skončilo zásahem Státní bezpečnosti, tady asi soudruzi naivně spoléhali na to, že tupou šedí paneláků cokoliv svobodného zadusili. Že se mýlili, si můžete přečíst v článku Jana Lukavce.

Co píší jinde

Řada právníků odmítá, že by vláda mohla rok držet hranice země uzavřené, jak navrhl prezident Miloš Zeman. Pro server Novinky Zemanův výrok kritizoval také ústavní právník Aleš Gerloch. Toho Zeman navrhoval na post ústavního soudce, nemůže tedy jít z jeho strany o projev animozity vůči hlavě státu.

Server Aktuálně odhalil kauzu jihomoravského exhejtmana Michala Haška. Ten získal pochybně titul JUDr., kraj si ho přesto najal jako poradce na kauzu, kvůli které teď podle serveru dvě obce přišly o miliony korun.

Maďarsko koupilo zdravotnický materiál v přepočtu za více než 450 milionů korun od firmy, v jejímž čele stojí otec vládního poradce, který dodavatele vyhledával. Informuje o tom nezávislý maďarský zpravodajský server Direkt36.

Dánsko a Polsko nevyplatí krizovou finanční pomoc kvůli karanténním opatřením firmám, které daní svoje zisky v daňových rájích, píše internetový deník Business Insider.

V zítřejším Deníku N najdete:

Zdravotníci musí kvůli kyberútokům změnit návyky

SPD vsadila na czexit, jde proti Trikolóře

Případ Wu Čchun-chunga ukazuje na dlouhodobý problém v Číně: vynucená přiznání

Na testy se těší hypochondři i lidé, kteří chtějí pomoct, říká lékař

Z dnešního Notesu je to vše. Ještě snad upřímné blahopřání všem brusičům, kameníkům, galvanizérům, košíkářům, cizelérům, platnéřům a dalším řemeslníkům, kteří mohli dnes otevřít své provozovny. Snad bude i další uvolňování probíhat dle plánu (nebo rychleji).