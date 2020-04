Marian Varga se živí jako barman a jeho přítelkyně zase upravuje lidem vlasy. Na oba dolehlo opatření související s nákazou koronavirem. Proto se rozhodli, že po měsíci stráveném nečinností začnou nabízet své služby lidem doma. Nejsou jediní, většina ostatních se ale bojí o svých přivýdělcích mluvit. Důvodem je, že epidemiologové ani činnost po domácnostech nedoporučují a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tvrdí, že je zakázaná. V minulosti přitom média i úřady tvrdily, že to možné je.

Kadeřnice stříhají lidi doma, prý je to povolené. Zákaz platí pro všechny, odmítá to Vojtěch

Kadeřnické salony se mají otevřít mezi posledními, tedy poslední květnové pondělí. Do té doby je většina kadeřníků na nucené „dovolené“. Někteří ale věří, že smí stříhat klienty u nich doma. Alespoň tak to v minulosti interpretovala některá média. Stejné informace byly k nalezení i na portálu businessinfo.cz, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Také předseda Asociace kadeřníků Václav Pražák upozorňuje na to, že vyjádření politiků jsou často v rozporu. „Neslyšel jsem ani jednoho epidemiologa, že by se k tomu přihlásil a řekl, že je to možné,“ dělil Deníku N.

Asociace proto svým členům tento postup nedoporučuje, nemůže jim ale tento postup zakázat. „Myslíme si, že epidemiologové vědí, proč zákazy uvolňují tímhle způsobem, naše řemeslo je velice kontaktní. Navíc zákazník u kadeřníka stráví dlouhou dobu a je tam většinou přítomná celá rodina, může tam být horda lidí,“ upřesnil Pražák.

„Kvůli tomu, že nás dali až do poslední vlny uvolňování, tedy na 25. května, je navíc na kadeřnice velký tlak. Dochází jim peníze a musí platit nájmy, takže tlak na to, aby někam šly a někoho udělaly, je velký,“ dodal Pražák. Nemá údaje o tom, kolik kadeřníků se uchýlilo k domácímu stříhání – většina z nich o tom podle něj ani nemluví.

A má pravdu. Deník N našel několik kadeřníků, kteří ostříhání nabízejí. Drtivá většina o tom ale na jméno nechce hovořit. Výjimkou je