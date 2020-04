Nákupy nezveřejníme, ohrozili bychom je, rozhodl Vojtěchův resort. Dva dny poté údaje vyvěsil na webu

Deník N před dvěma týdny upozornil na to, že ministerstvo zdravotnictví odmítá zveřejnit informace o nákupech zdravotnického materiálu. Resort ministra Adama Vojtěcha (za ANO) to odmítal s odůvodněním, že zveřejnění by ohrozilo následující objednávky respirátorů a dalšího vybavení. Jenže dva dny po zamítnutí oficiální žádosti o informace publikoval Vojtěchův úřad údaje na webu. Ministr to na dotaz redakce vysvětlil tím, že se situace mezitím uklidnila.