„Říkají, že jsme politický koronavirus.“ V Hongkongu se zatýkalo ve velkém, Peking přesunul boj z ulic mezi paragrafy

Koho policie tuto sobotu zatkla?

„Velmi temný den v Hongkongu, masové zatýkání prodemokratických politiků, aktivistů a podnikatelů. Zřejmě nejvyšší počet zatčení prominentních osob za jediný den, zatímco svět se soustředí na covid-19“:

A very dark day in #HongKong with mass arrest pro-democracy politicians, activists and businessmen. Possibly the biggest number of high profile arrets in one day as the world is focusing on #COVID-19.#StandWithHongKong https://t.co/NiL6zhVf5F

