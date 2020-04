Oscarový Američan, který za železnou oponou našel druhý domov. Odešel Gene Deitch

Cívka se dotočila, reflektory zhasly. Stejně nenadále, jako se Američan Gene Deitch před šedesáti lety rozhodl zůstat v komunistickém Československu, nyní, byť v požehnaném věku 95 let, v Praze odešel od rozdělané práce. Zbyly po něm desítky nádherných animovaných filmů, soška Oscara, spousta dalších cen a neuvěřitelné memoáry.

Deitchův život byl kronikou dvacátého století se všemi jeho vzestupy a pády. Zažil chudobu velké hospodářské krize, vzestup Hollywoodu, rasovou segregaci, druhou světovou válku, zběsilý mccarthismus, komunismus, sovětskou invazi i normalizaci. Stejně nadšeně, jako životem procházel, o něm dokázal i vyprávět. Jeho vitalita byla ohromující. Když ho něco nadchlo, dokázal i po devadesátce vyskočit ze židle jako čiperný mladík.

Jako onen mladík, který v roce 1959 vystoupil v Praze na Ruzyni z letadla a bázlivě se rozhlížel po neznámé komunistické zemi, kde měl filmařům ze studia Bratři v triku pomoci s natáčením animovaných filmů pro americký trh. „Zpočátku jsem se vzpíral, kopal a kousal, že sem nechci, dokonce jsem si nechal do smlouvy dát, že můj pobyt nepřesáhne délku deseti dnů, a pak jsem se zase horečnatě snažil najít způsob, jak tu zůstat!“ smál se později z plných plic. Původně dohodnutých deset dní se protáhlo na šedesát let v okamžiku, kdy mu ve filmových ateliérech do cesty vstoupila tehdejší vedoucí výroby Zdena Najmanová.

Kamera, klapka, jedem!

Byla to láska jako trám a trvala až za hrob. Deitch kvůli ní opustil své vlastní filmové studio v New Yorku i ženu a tři děti a