Deník Renaty Kalenské z izolace: Peníze za nákup házím přátelům přes plot a Alzheimera prý nemám

Další noc v Praze mi stačila na to, abych pochopila, že by to byla cesta do koronapekel. Děti produkují nepořádek takovým tempem, že to buďto nestačím likvidovat, nebo je nestíhám za použití mnoha decibelů poučovat. Rozhoduju se rychle. Upeču koláče, abych nemusela řešit, co zítra na chalupě k snídani, a hlavní město zas na pár dní opustíme.

Jako nejbezpečnější pro moje nervy se mi jeví zapojit děti do příprav. Jedenáctiletý Mikuláš dostává misku s nadrobenými kvasnicemi a pár lžičkami cukru – a otázku. „Co z toho bude, když to budeš míchat?“ ptám se tajemně. Neví a míchá. Když kvasnice začnou měnit skupenství, syn nadšeně vykřikne: „Z toho bude krupicová kaše!“ Kroutím hlavou a snažím se mu popsat, jak mi kdysi před mnoha a mnoha lety stejnou misku se stejným obsahem a totožnou otázkou dal můj táta. Syn nechápe moje dojetí, vrací mi droždí a odchází si sbalit učení. Při kontrole zjišťuji, že má v batohu polovinu školních sešitů, skoro žádné knihy, vůbec žádné psací potřeby, zato je tam dalekohled a kudla. Kudlu zabavuju, minule s ní řízl sebe i sestru, když jí seřezával prut do špičky. A posílám ho pro takovou nepotřebnost, jako je zubní kartáček.

Čtyřiadvacet koláčů makových a tvarohových upečeno, nasazuju respirátor, jako vždycky ťukám na osmdesátileté až devadesátileté sousedky, o část koláčů se podělím a můžeme jet.

Postupně rozmrzající rozhovor

Pospíchám. V osm večer musím dělat po telefonu rozhovor se ženou, která se stará o lidi s Alzheimerem. Leží mi na srdci, jestli jsou schopni si pamatovat, že je venku smrtelná nákaza. A jestli se dokola neptají, proč všichni za oknem mají nasazené roušky.

Rychle zatápím v kamnech, po dvou chladnějších dnech je chalupa úplně vymrzlá. Bylo by ideální dělat rozhovor přímo u kamen, jenže mám vybitý počítač i telefon, takže jsem doslova přimrazená k nabíječkám. Minimálně jednou denně mám pocit, že si všechno komplikuju, abych si i tu největší banalitu udělala co nejdobrodružnější. Mám ještě krásných deset minut na přípravu. Nejvíc ze všeho mě zajímá, jestli nemám počínajícího Alzheimera já. Nejsem schopná dokončovat myšlenky, stále něco hledám a ještě častěji ztrácím. Je přesně osm a volám té ženě, která mi má na tohle všechno odpovědět.

Syn s dcerou mají vstup do chalupy zakázán, protože